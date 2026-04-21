ព័ត៌មាន
សកម្មភាពនៃទិវាសៀវភៅនិងវប្បធម៌អំណានវៀតណាម
ព្រឹត្តិការណ៍នេះ បានរៀបចំដោយគ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពផ្សាយនារីវៀតណាម និងអង្គភាពចំនួន ១៣ នៅផ្លូវសៀវភៅហាណូយ នឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ២១-២៧ ខែមេសា ជាមួយនឹងសកម្មភាពផ្សេងៗដូចជា៖ ការតាំងពិព័រណ៍ ការណែនាំ ការផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅ និងកាសែត។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះរួមមានសិក្ខាសាលា និងការពិភាក្សាលើប្រធានបទដូចជា៖ ឧស្សាហកម្មវប្បធម៌៖ តួនាទីរបស់សៀវភៅក្នុងការអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ “ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលនៃឧស្សាហកម្មសៀវភៅ៖ ឱកាស និងបញ្ហាប្រឈម” “ការសរសេររឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់សម័យទំនើប” “ឧបករណ៍សំខាន់ៗរបស់មនុស្សជាតិក្នុងយុគសម័យបញ្ញាសិប្បនិម្មិត និងមនុស្សយន្ត”...។
នៅទីក្រុង Hue នៅព្រឹកនេះ បណ្ណាល័យទូទៅទីក្រុង Hue និងមន្ទីរវប្បធម៌ និងកីឡាទីក្រុង Hue បានបើកទិវាសៀវភៅនិងវប្បធម៌អានវៀតណាមលើកទី ៥។ ដោយមានប្រធានបទ “សៀវភៅ - ចំណេះដឹង - សេចក្តីប្រាថ្នាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍជាតិ” ព្រឹត្តិការណ៍នេះបានបើកការប្រកួតឯកអគ្គរដ្ឋទូតវប្បធម៌អានឆ្នាំ ២០២៦ និងការប្រកួតរចនាគំរូពិព័រណ៍ឯកសារ ដោយមានប្រធានបទ “សៀវភៅ និងបេតិកភណ្ឌ Hue”។ ក្នុងឱកាសនេះ គណៈកម្មាធិការរៀបចំបានបើកការបោះពុម្ពផ្សាយ “ការប្រមូលឯកសារស្រាវជ្រាវស្តីពីរាជវង្ស ង្វៀន” (២ ភាគ) ដែលមានជាង ២.៧០០ ទំព័រ ដោយជ្រើសរើសស្នាដៃស្រាវជ្រាវឆ្នើមចំនួន ១៦៥ ដែលរួមចំណែកដល់ការបញ្ជាក់អំពីតម្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រនៃរាជវង្ស ង្វៀន និងបញ្ជាក់ពីឋានៈរបស់ Hue ជាមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ និងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ពិសេសមួយ។
ពិធីបុណ្យសៀវភៅ និងវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាឆ្នាំ ២០២៦ របស់ខេត្ត សើន ឡា បានបើកនៅព្រឹកនេះនៅទីលាន តីបាក់ សង្កាត់ តូ ហៀវ ខេត្ត សើនឡា។ នៅក្នុងពិធីបុណ្យនេះ ប្រតិភូបានចូលរួមក្នុងក្បួនដង្ហែរ ដោយផ្សព្វផ្សាយសារអំពីវប្បធម៌អាន ស្មារតីនៃការច្នៃប្រឌិត និងសេចក្តីប្រាថ្នាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ៕