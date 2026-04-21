ព័ត៌មាន

សកម្មភាពនៃទិវាសៀវភៅនិងវប្បធម៌អំណានវៀតណាម

ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងទិវាសៀវភៅ និងវប្បធម៌អំណានវៀតណាមលើកទី ៥ (១៦-២៤ មេសា) នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២១ ខែមេសា នៅតាមវិថីសៀវភៅហាណូយបានបើកការតាំងពិព័រណ៍ សៀវភៅ និងវប្បធម៌អំណានទីក្រុងហាណូយ ឆ្នាំ ២០២៦។
កុមារនៅទីក្រុងហាណូយកំពុងស្វែងយល់សៀវភៅល្អៗដោយក្តីរីករាយនៅផ្លូវសៀវភៅហាណូយ (រូបថត៖ ប៊ិក ង៉ុក/VOV)

ព្រឹត្តិការណ៍នេះ បានរៀបចំដោយគ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពផ្សាយនារីវៀតណាម និងអង្គភាពចំនួន ១៣ នៅផ្លូវសៀវភៅហាណូយ នឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ២១-២៧ ខែមេសា ជាមួយនឹងសកម្មភាពផ្សេងៗដូចជា៖ ការតាំងពិព័រណ៍ ការណែនាំ ការផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅ និងកាសែត។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះរួមមានសិក្ខាសាលា និងការពិភាក្សាលើប្រធានបទដូចជា៖ ឧស្សាហកម្មវប្បធម៌៖ តួនាទីរបស់សៀវភៅក្នុងការអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលនៃឧស្សាហកម្មសៀវភៅ៖ ឱកាស និងបញ្ហាប្រឈម” “ការសរសេររឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់សម័យទំនើប” “ឧបករណ៍សំខាន់ៗរបស់មនុស្សជាតិក្នុងយុគសម័យបញ្ញាសិប្បនិម្មិត និងមនុស្សយន្ត”...

នៅទីក្រុង Hue នៅព្រឹកនេះ បណ្ណាល័យទូទៅទីក្រុង Hue និងមន្ទីរវប្បធម៌ និងកីឡាទីក្រុង Hue បានបើកទិវាសៀវភៅនិងវប្បធម៌អានវៀតណាមលើកទី ៥។ ដោយមានប្រធានបទ សៀវភៅ - ចំណេះដឹង - សេចក្តីប្រាថ្នាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍជាតិព្រឹត្តិការណ៍នេះបានបើកការប្រកួតឯកអគ្គរដ្ឋទូតវប្បធម៌អានឆ្នាំ ២០២៦ និងការប្រកួតរចនាគំរូពិព័រណ៍ឯកសារ ដោយមានប្រធានបទ សៀវភៅ និងបេតិកភណ្ឌ Hue”។ ក្នុងឱកាសនេះ គណៈកម្មាធិការរៀបចំបានបើកការបោះពុម្ពផ្សាយ ការប្រមូលឯកសារស្រាវជ្រាវស្តីពីរាជវង្ស ង្វៀន” (២ ភាគ) ដែលមានជាង ២.៧០០ ទំព័រ ដោយជ្រើសរើសស្នាដៃស្រាវជ្រាវឆ្នើមចំនួន ១៦៥ ដែលរួមចំណែកដល់ការបញ្ជាក់អំពីតម្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រនៃរាជវង្ស ង្វៀន និងបញ្ជាក់ពីឋានៈរបស់ Hue ជាមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ និងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ពិសេសមួយ។

ពិធីបុណ្យសៀវភៅ និងវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាឆ្នាំ ២០២៦ របស់ខេត្ត សើន ឡា បានបើកនៅព្រឹកនេះនៅទីលាន តីបាក់ សង្កាត់ តូ ហៀវ ខេត្ត សើនឡា។ នៅក្នុងពិធីបុណ្យនេះ ប្រតិភូបានចូលរួមក្នុងក្បួនដង្ហែរ ដោយផ្សព្វផ្សាយសារអំពីវប្បធម៌អាន ស្មារតីនៃការច្នៃប្រឌិត និងសេចក្តីប្រាថ្នាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោកតូ ឡឹមអញ្ជើញចូលរួមពិធីរំលឹកខួបលើកទី ១២០ នៃថ្ងៃកំណើតរបស់អតីតអគ្គលេខាបក្ស ហា ហ៊ុយ តឹប

អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោកតូ ឡឹមអញ្ជើញចូលរួមពិធីរំលឹកខួបលើកទី ១២០ នៃថ្ងៃកំណើតរបស់អតីតអគ្គលេខាបក្ស ហា ហ៊ុយ តឹប

នាព្រឹកថ្ងៃទី ២១ ខែមេសា នៅខេត្តហាទីញ អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោកតូ ឡឹម អញ្ជើញចូលរួម និងថ្លែងសុន្ទរកថានៅក្នុងពិធីរំលឹកខួបលើកទី ១២០ នៃទិវាកំណើតរបស់អតីតអគ្គលេខាបក្ស ហា ហ៊ុយ តឹប (២៤ មេសា ១៩០៦ - ២៤ មេសា ២០២៦)។
