Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

សកម្មភាពទេសចរណ៍សម្បូរបែបក្នុងអំឡុងពេលឈប់សម្រាកថ្ងៃទី ៣០ ខែមេសានិងថ្ងៃទី ១ ខែឧសភា នៅទីក្រុងហាណូយ

ឆ្នាំនេះ ក្នុងអំឡុងពេលថ្ងៃឈប់សម្រាកថ្ងៃទី ៣០ មេសា និងថ្ងៃទី ១ ខែឧសភា វិស័យទេសចរណ៍នៅក្នុងរដ្ឋធានី និងគោលដៅទេសចរណ៍ផ្សេងៗ បានរៀបចំសកម្មភាពជាច្រើនដើម្បីបង្កើនការតភ្ជាប់និងបង្កើនពិសោធន៍សម្រាប់អ្នកទេសចរ។

ភ្ញៀវទេសចរថតរូបអនុស្សាវរីយ៍ពេលកំពុងតម្រង់ជួរដើម្បីទស្សនាទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រពន្ធនាគារហ័រឡូ (រូបថត៖ VNA)

ប្រាង្គលិកប្រធានហូជីមិញ គឺជាកន្លែងទាក់ទាញដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ប្រជាជននិងភ្ញៀវទេសចរក្នុងអំឡុងពេលនេះ។ ដោយឡែក នៅថ្ងៃទី ៣០ ខែមេសា មានអ្នកទេសចរជាង ២០.០០០ នាក់ ក្នុងនោះមានអ្នកទេសចរអន្តរជាតិជាង ៤.០០០ នាក់ មកទស្សនាផងដែរ។

តំបន់ថ្មើរជើងជុំវិញបឹងហ័នគៀម និងតំបន់ជុំវិញបានដំណើរការជាបន្តបន្ទាប់ចាប់ពីម៉ោង ៧:០០ ព្រឹក ថ្ងៃទី ៣០ ខែមេសា ដល់ម៉ោង ១២ អធ្រាត្រ ថ្ងៃទី ៣ ខែឧសភា ដោយបានក្លាយជា "ឆាកបើកចំហ" ដើម្បីបម្រើប្រជាជន និងអ្នកទេសចរជាមួយនឹងសកម្មភាពផ្សេងៗ ចាប់ពីតន្ត្រីតាមដងផ្លូវ អន្តរកម្មសហគមន៍ ល្បែងប្រជាប្រិយជាដើម។

តំបន់បេតិកភណ្ឌដូចជា មណ្ឌលអក្សរសាស្ត្រ វ៉ាន់មៀវ– កួក តឺ យ៉ាម និងបរមរាជវាំងថាំងឡុង បានទាក់ទាញសាធារណជនជាមួយនឹងសកម្មភាពដូចជាការតាំងពិព័រណ៍ "សំឡេងនៃថ្ងៃថ្មី"។(នៅ​បរមរាជវាំង​ថាំងឡុង) ការតាំងពិព័រណ៍គំនូរ "មេឃ ភ្នំ និងទឹក" ដោយស្តេចហាមងី (នៅវ៉ាន់មៀវ)... មានគោលបំណងនាំសិល្បៈ និងគោលដៅទេសចរណ៍ឱ្យកាន់តែខិតជិតអ្នកទស្សនា។

ក្នងអំឡុងពេលនេះ សារមន្ទីរដូចជាសារមន្ទីរហាណូយ សារមន្ទីរប្រវត្តិសាស្ត្រយោធា វៀត ណាម និងសារមន្ទីរជនជាតិវិទ្យាវៀតណាម... កំពុងបង្កើនការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យា ការរចនាកន្លែងបើកចំហ បង្កើនអន្តរកម្ម និងផ្តល់នូវបទពិសោធន៍ដល់សាធារណជន។

គោលដៅទេសចរណ៍ដូចជាភូមិបុរាណឌឿងឡឹម ភូមិសិប្បកម្មគ្រឿងភាជន៍បាតត្រាង ក៏ដូចជាតំបន់ទេសចរណ៍នៅបាវី និងសុកសឺន... ផ្តល់ជូននូវបទពិសោធន៍ពិសេសនៃជីវភាពជនបទ សកម្មភាពក្រៅផ្ទះ និងទេសចរណ៍អេកូឡូស៊ីសម្រាប់អ្នកទស្សនាក្នុងអំឡុងពេលថ្ងៃឈប់សម្រាកថ្ងៃទី ៣០ ខែមេសា និងថ្ងៃទី ១ ខែឧសភា ឆ្នាំនេះ។

រូបភាពនៃទេសចរណ៍ហាណូយក្នុងអំឡុងពេលថ្ងៃឈប់សម្រាកឆ្នាំនេះ បង្ហាញពីភាពសម្បូរបែបយ៉ាងច្បាស់លាស់៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

លើសពីគោលដៅដែលបានដាក់ចេញ កីឡាវៀតណាមរក្សាចំណាត់ថ្នាក់កំពូលលេខ ៤ អាស៊ី ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាឆ្នេរអាស៊ីឆ្នាំ ២០២៦

ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាឆ្នេរអាស៊ីឆ្នាំ ២០២៦ បានបិទនាថ្ងៃទី ៣០ ខែមេសា នៅទីក្រុងសាន់យ៉ា (ខេត្តហៃណាន ប្រទេសចិន) បន្ទាប់ពីការប្រកួតជាងមួយសប្តាហ៍ (ចាប់ពីថ្ងៃទី ២២ ដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែមេសា)។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top