សកម្មភាពជាច្រើន ក្នុងឱកាសរំលឹកខួបលើកទី៨០ ទិវាសហករណ៍វៀតណាម
ចាប់ពីថ្ងៃទី៩-១១ ខែមេសា ព្រឹត្តិការណ៍ឯកទេសនឹងប្រព្រឹត្តទៅជាបន្តបន្ទាប់នៅទីក្រុងហាណូយ រួមមាន៖ សិក្ខាសាលាស្តីពីការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល; វេទិកាសហករណ៍ជាតិលើកទី ៣ ; សិក្ខាសាលាវិទ្យាសាស្ត្រស្តីពីមនោគមវិជ្ជាហូជីមិញចំពោះសហករណ៍ និងពិធីរំលឹកខួបលើកទី ៨០ ទិវាដែលលោកប្រធានហូជីមិញសរសេរលិខិតអំពាវនាវឲ្យម្ចាស់ដី និងគ្រួសារកសិករ ចូលរួមអភិវឌ្ឍន៍សហករណ៍កសិកម្ម រួមជាមួយនឹងពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ផ្កាយសហករណ៍ និងពានរង្វាន់ Mai An Tiem ឆ្នាំ២០២៦ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនាយប់ថ្ងៃទី ១០ ខែមេសា។ លោក Dinh Hong Thai អនុប្រធានសម្ព័ន្ធភាពសហករណ៍វៀតណាម បានឲ្យដឹងថា៖
“នេះជាឆ្នាំទី៣ហើយ ដែលសម្ព័ន្ធភាពសហករណ៍វៀតណាម ប្រគល់ពានរង្វាន់ផ្កាយសហករណ៍ និងជាឆ្នាំទី ២ ដែលយើងរៀបចំពានរង្វាន់ Mai An Tiem។ ពានរង្វាន់ផ្កាយសហករណ៍គឺសម្រាប់សហករណ៍ឆ្នើមគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ។ ពានរង្វាន់ Mai An Tiem គឺសម្រាប់ផលិតផលរបស់សហករណ៍។ ឆ្នាំនេះ ពានរង្វាន់ផ្កាយសហករណ៍បានជ្រើសរើសសហករណ៍ឆ្នើមចំនួន ៥០ ដើម្បីប្រគល់ពានរង្វាន់។ ហើយពានរង្វាន់ Mai An Tiem ក៏ត្រូវបានប្រគល់ជូនផលិតផលឆ្នើមចំនួន ៥០ ដែរ”។
គិតត្រឹមចុងឆ្នាំ២០២៥ ប្រទេសវៀតណាម មានសហករណ៍ជាង ៣៦ ពាន់ដែលទាក់ទាញសមាជិកជាង ៧,១ លាននាក់ និងបង្កើតការងារជាប្រចាំសម្រាប់ពលករប្រហែល ២,៧ លាននាក់។ គោលដៅគឺនៅឆ្នាំ ២០៤៥ ប្រជាជនប្រហែល ២០% នឹងចូលរួមក្នុងសហករណ៍ ដោយបង្កើតគំរូទ្រង់ទ្រាយធំដែលមានកម្លាំងប្រកួតប្រជែងអន្តរជាតិ៕