ព័ត៌មាន

សកម្មភាពគួរឱ្យទាក់ទាញនៅក្នុងពិធីបុណ្យក្រូច Van Don ឆ្នាំ ២០២៥

នាថ្ងៃទី ១៣ និងទី ១៤ ខែធ្នូ នៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស Van Don ខេត្ត Quang Ninh បានប្រព្រឹត្តទៅពិធីបុណ្យក្រូច Van Don ឆ្នាំ ២០២៥ ដែលមានប្រធានបទ "រដូវនៃសេចក្តីរីករាយ"។

គណៈប្រតិភូទស្សនាតូបលក់ទំនិញ «ផ្សារជនបទ» (រូបថត៖ nongghiepmoitruong.vn)

ពិធីបុណ្យនេះរួមមានសកម្មភាពជាច្រើនដូចជា៖ ការទស្សនា និងឆ្លង ពិសោធន៍ចម្ការក្រូចនៅតាមគ្រួសារដែលមានគំរូដាំដុះក្រូចប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព; ការផ្លាស់ប្ដូរកីឡា និងល្បែងប្រជាប្រិយ (ទាញព្រ័ត្រ រុញដំបង។ល។); ការទស្សនា និងទិញទំនិញនៅតូប "ទីផ្សារជនបទ" ដែលដាក់តាំងបង្ហាញក្រូច ផលិតផល OCOP និងផលិតផលកសិកម្មក្នុងស្រុក។ ចំណុចលេចធ្លោនៃពិធីបុណ្យនេះគឺការប្រកួតប្រជែងដែលមានប្រធានបទជុំវិញដើមឈើក្រូច ដូចជា៖ ការប្រកួតប្រជែង "តូប 'ទីផ្សារជនបទ' ដ៏ស្រស់ស្អាត និងច្នៃប្រឌិតបំផុត"; "អ្នកបេះក្រូចលឿនបំផុត និងមានជំនាញបំផុត"; ការប្រកួតប្រជែងរៀបចំកន្ត្រកក្រូចដ៏ស្រស់ស្អាត និងការប្រកួតប្រជែងសម្រាប់អ្នកទស្សនា...។

គណៈប្រតិភូកាត់ខ្សែបូសម្ពោធតូបលក់ទំនិញ "ផ្សារជនបទ" (រូបថត៖ nongghiepmoitruong.vn)

 

ឆ្នាំ ២០២៥ គឺជាឆ្នាំទីបីនៃពិធីបុណ្យក្រូច Van Don ដែលមានគោលបំណងបន្តលើកតម្កើងតម្លៃមុខរបរដាំដុះក្រូច; ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ បង្កើនការផ្សព្វផ្សាយ ការណែនាំ និងពង្រីកឱកាសសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជ កម្ម និងការប្រើប្រាស់ផលិតផល ដោយនាំពាណិជ្ជសញ្ញាក្រូច Van Don ឲ្យកាន់តែខិតជិតអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងក្នុង និងក្រៅខេត្ត។ ពិធីបុណ្យនេះក៏ជាសកម្មភាពមួយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងយុទ្ធនាការជំរុញទេសចរណ៍ ឆ្នាំ ២០២៥ របស់ខេត្តក្វាង និញ និងក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ក៏ជាការអបអរសាទរខួបលើកទី ៧៧ នៃការបង្កើត Van Don (២៦ ធ្នូ ១៩៤៨ - ២៦ ធ្នូ ២០២៥) ផងដែរ៕

តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

