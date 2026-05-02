ព័ត៌មាន

វ៉ាក់សាំងមហារីករបស់រុស្ស៊ីបង្ហាញលទ្ធផលវិជ្ជមានដំបូង

វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងដុំសាច់យោងតាមបច្ចេកទេស mRNA របស់រុស្ស៊ីបានបង្ហាញលទ្ធផលដំបូងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ ចំពោះអ្នកជំងឺមហារីកដំបូងដែលទទួលបានការប្រើប្រាស់។
រូបភាព៖ REUTERS/Lindsey Wasson

 

នាយកមជ្ឈមណ្ឌល Gamaleya និងជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៃបណ្ឌិត្យសភាវិទ្យាសាស្ត្ររុស្ស៊ី លោក Alexander Ginzburg បាននិយាយថា អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានសង្កេតឃើញការផ្លាស់ប្តូរដំបូងក្នុងការផលិត cytokines សំខាន់ៗ។ វ៉ាក់សាំង Neooncovac បានធ្វើឱ្យសកម្មនូវការផលិត cytokines ដែលជាសញ្ញាណប្រូតេអ៊ីនដែលដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រង និងបង្កើនការឆ្លើយតបនៃប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រសិទ្ធភាពនៃការព្យាបាលនឹងត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមទៀតដើម្បីវាយតម្លៃឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ព្រោះអ្នកជំងឺដែលគ្រោងនឹងទទួលបានប្រហែល ១០ ដូសបន្ថែមទៀត។

នៅដើមខែមេសា Neooncovac ត្រូវបានចាក់ជាលើកដំបូងលើអ្នកជំងឺមេឡាណូម៉ា អាយុ 60 ឆ្នាំនៅក្នុងតំបន់ Kursk។ នេះគឺជាវ៉ាក់សាំងផ្ទាល់ខ្លួនដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធភាពស៊ាំសកម្មដើម្បីទទួលស្គាល់ និងបំផ្លាញកោសិកាមហារីក។ វ៉ាក់សាំងនេះមានព័ត៌មានអំពីអង់ទីហ្សែនជាក់លាក់នៃដុំសាច់ ដែលជួយប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ "កំណត់អត្តសញ្ញាណ" និងវាយប្រហារសូម្បីតែដំបៅមហារីកតូចៗក៏ដោយ។ វ៉ាក់សាំងមហារីកនេះត្រូវបានរំពឹងថានឹងត្រូវបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងកម្មវិធីថែទាំសុខភាពដោយឥតគិតថ្លៃ៕​

តាម vovworld.vn/km-KH

នាំ​ពាណិជ្ជកម្ម​វៀតណាម-ជប៉ុន​កើន​ដល់ ៦០ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក​នៅ​ឆ្នាំ ២០៣០

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២ ខែឧសភា នៅ​ទីស្នាក់ការ​រដ្ឋាភិបាល​ក្នុង​ទីក្រុង​ហាណូយ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម ឡេ មិញហ៊ឹង បាន​ធ្វើជា​អធិបតី​ក្នុង​ពិធី​ស្វាគមន៍​លោកស្រី​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ជប៉ុនតាកាអ៊ីឈី សាណាអេ។
