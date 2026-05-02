វ៉ាក់សាំងមហារីករបស់រុស្ស៊ីបង្ហាញលទ្ធផលវិជ្ជមានដំបូង
នាយកមជ្ឈមណ្ឌល Gamaleya និងជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៃបណ្ឌិត្យសភាវិទ្យាសាស្ត្ររុស្ស៊ី លោក Alexander Ginzburg បាននិយាយថា អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានសង្កេតឃើញការផ្លាស់ប្តូរដំបូងក្នុងការផលិត cytokines សំខាន់ៗ។ វ៉ាក់សាំង Neooncovac បានធ្វើឱ្យសកម្មនូវការផលិត cytokines ដែលជាសញ្ញាណប្រូតេអ៊ីនដែលដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រង និងបង្កើនការឆ្លើយតបនៃប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រសិទ្ធភាពនៃការព្យាបាលនឹងត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមទៀតដើម្បីវាយតម្លៃឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ព្រោះអ្នកជំងឺដែលគ្រោងនឹងទទួលបានប្រហែល ១០ ដូសបន្ថែមទៀត។
នៅដើមខែមេសា Neooncovac ត្រូវបានចាក់ជាលើកដំបូងលើអ្នកជំងឺមេឡាណូម៉ា អាយុ 60 ឆ្នាំនៅក្នុងតំបន់ Kursk។ នេះគឺជាវ៉ាក់សាំងផ្ទាល់ខ្លួនដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធភាពស៊ាំសកម្មដើម្បីទទួលស្គាល់ និងបំផ្លាញកោសិកាមហារីក។ វ៉ាក់សាំងនេះមានព័ត៌មានអំពីអង់ទីហ្សែនជាក់លាក់នៃដុំសាច់ ដែលជួយប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ "កំណត់អត្តសញ្ញាណ" និងវាយប្រហារសូម្បីតែដំបៅមហារីកតូចៗក៏ដោយ។ វ៉ាក់សាំងមហារីកនេះត្រូវបានរំពឹងថានឹងត្រូវបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងកម្មវិធីថែទាំសុខភាពដោយឥតគិតថ្លៃ៕