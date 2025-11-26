Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចសរទរដូវ ឆ្នាំ២០២៥៖ ការដាស់ "ជំនាន់ឆ្លាតវៃ" ក្នុងយុគសម័យ AI

នាព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥ នៅទីក្រុងហូជីមិញ វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចសរទរដូវ ឆ្នាំ២០២៥ បានបើក ជាមួយនឹងកម្មវិធីសន្ទនាបំផុសគំនិត "ជំនាន់ឆ្លាតវៃសហសម័យ"។
  ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ប៊ូយ ថាញ់សឺន ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុងហូជីមិញ តំណាងអង្គការអន្តរជាតិ និងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវ បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសន្ទនា។ រូបថត៖ Ty Huynh/VOV-ទីក្រុងហូជីមិញ  
  ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ប៊ូយថាញ់សឺន ថ្លែងមតិក្នុងពិធី។ រូបថត៖ Ty Huynh/VOV-ទីក្រុងហូជីមិញ  
  វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចសរទរដូវ ឆ្នាំ២០២៥ បានបើក ជាមួយនឹងកម្មវិធីសន្ទនាបំផុសគំនិត "ជំនាន់ឆ្លាតវៃសហសម័យ"។ រូបថត៖ Ty Huynh/VOV-ទីក្រុងហូជីមិញ  

អញ្ជើញថ្លែងនៅទីនេះ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ប៊ូយ ថាញ់ សឹន បានឲ្យដឹងថា វៀតណាមកំពុងនៅចំពោះមុខការផ្លាស់ប្តូរដ៏មានលក្ខណៈសម័យកាល ពីកាផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល សេដ្ឋកិច្ចបៃតង រហូតដល់សេដ្ឋកិច្ចវិលជុំ ដោយសង្កត់ធ្ងន់ថា វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា នវានុវត្តន៍ និងធនធានមនុស្សជារបកគំហើញសំខាន់ៗ ដើម្បីសម្រេចគោលដៅក្លាយជាប្រទេសដែលមានចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៣៥។ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ប៊ូយ ថាញ់ សឹន បានអំពាវនាវដល់យុវជនឱ្យចាប់យកឱកាសពីការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល និងការផ្លាស់ប្តូរបៃតង៖

“ខ្ញុំស្នើឱ្យអ្នកយល់យ៉ាងស៊ីជម្រៅអំពីតួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់ខ្លួន ឱកាស និងបញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រទេស ដើម្បីត្រៀមឲ្យបានល្អបំផុតសម្រាប់ខ្លួនអ្នកនៅលើដំណើរ សម្រេចសេចក្តីប្រាថ្នា និងក្តីសុបិន្តរបស់ខ្លួន។ គ្មាននរណាម្នាក់អាចរៀបចំអនាគតសម្រាប់យុវជនបានល្អជាងអ្នកផ្ទាល់នោះទេ។ ប្រធានបទនៃកម្មវិធីសន្ទនាថ្ងៃនេះបង្ហាញពីសារឆ្លាតវៃជាច្រើនដែលប្រទេសយើងត្រូវការពីអ្នក៖ ការស្វែងរកភាពច្នៃប្រឌិត ភាពច្នៃប្រឌិត ភាពមិនឈប់ឈរ ហ៊ានគិត ហ៊ានធ្វើ ហ៊ានទទួលខុសត្រូវចំពោះផលប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រទេស”។

នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះ សាស្ត្រាចារ្យ Scott Thompson Whiteside អគ្គនាយកនៃ RMIT វៀតណាម បានបញ្ជាក់ថា យុវជនវៀតណាមកំពុងកាន់តំណែងពិសេសមួយនៅក្នុងដំណើរការនៃការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល ការផលិតកម្រិតខ្ពស់ និងការអភិវឌ្ឍបៃតង។

នៅក្នុងវេទិកានេះ ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងហូជីមិញ បានបញ្ជាក់ថា ទីក្រុងមានគោលបំណងក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកវិទ្យា ហិរញ្ញវត្ថុ និងចំណេះដឹងក្នុងតំបន់; ប្តេជ្ញាបង្កើតលក្ខខណ្ឌល្អបំផុតដើម្បីបង្កើនសក្តានុពលយុវជនជំនាន់ក្រោយ៕

តាម​ VOV5​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

រួមដៃជាមួយប្រជាជនភាគកណ្តាលប៉ែកខាងត្បូង និងតំបន់ Tay Nguyen ស្ថិរភាពជីវភាពរស់នៅឲ្យបានឆាប់ៗ

រួមដៃជាមួយប្រជាជនភាគកណ្តាលប៉ែកខាងត្បូង និងតំបន់ Tay Nguyen ស្ថិរភាពជីវភាពរស់នៅឲ្យបានឆាប់ៗ

ភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងដែលបានអូសបន្លាយអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃ បានបង្កការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅតាមបណ្តាខេត្តភាគកណ្តាល និងតំបន់ Tay Nguyen ដោយគិតត្រឹមម៉ោង ៦:៣០ ល្ងាចថ្ងៃទី ២៤ ខែវិច្ឆិកា) មនុស្ស ១០២ នាក់បានស្លាប់ និងបាត់ខ្លួន (ដែលក្នុងនោះ មនុស្ស ៩០ នាក់បានស្លាប់ និង ១២ នាក់បាត់ខ្លួន)។
