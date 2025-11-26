ព័ត៌មាន
វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចសរទរដូវ ឆ្នាំ២០២៥៖ ការដាស់ "ជំនាន់ឆ្លាតវៃ" ក្នុងយុគសម័យ AI
អញ្ជើញថ្លែងនៅទីនេះ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ប៊ូយ ថាញ់ សឹន បានឲ្យដឹងថា វៀតណាមកំពុងនៅចំពោះមុខការផ្លាស់ប្តូរដ៏មានលក្ខណៈសម័យកាល ពីកាផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល សេដ្ឋកិច្ចបៃតង រហូតដល់សេដ្ឋកិច្ចវិលជុំ ដោយសង្កត់ធ្ងន់ថា វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា នវានុវត្តន៍ និងធនធានមនុស្សជារបកគំហើញសំខាន់ៗ ដើម្បីសម្រេចគោលដៅក្លាយជាប្រទេសដែលមានចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៣៥។ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ប៊ូយ ថាញ់ សឹន បានអំពាវនាវដល់យុវជនឱ្យចាប់យកឱកាសពីការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល និងការផ្លាស់ប្តូរបៃតង៖
“ខ្ញុំស្នើឱ្យអ្នកយល់យ៉ាងស៊ីជម្រៅអំពីតួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់ខ្លួន ឱកាស និងបញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រទេស ដើម្បីត្រៀមឲ្យបានល្អបំផុតសម្រាប់ខ្លួនអ្នកនៅលើដំណើរ សម្រេចសេចក្តីប្រាថ្នា និងក្តីសុបិន្តរបស់ខ្លួន។ គ្មាននរណាម្នាក់អាចរៀបចំអនាគតសម្រាប់យុវជនបានល្អជាងអ្នកផ្ទាល់នោះទេ។ ប្រធានបទនៃកម្មវិធីសន្ទនាថ្ងៃនេះបង្ហាញពីសារឆ្លាតវៃជាច្រើនដែលប្រទេសយើងត្រូវការពីអ្នក៖ ការស្វែងរកភាពច្នៃប្រឌិត ភាពច្នៃប្រឌិត ភាពមិនឈប់ឈរ ហ៊ានគិត ហ៊ានធ្វើ ហ៊ានទទួលខុសត្រូវចំពោះផលប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រទេស”។
នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះ សាស្ត្រាចារ្យ Scott Thompson Whiteside អគ្គនាយកនៃ RMIT វៀតណាម បានបញ្ជាក់ថា យុវជនវៀតណាមកំពុងកាន់តំណែងពិសេសមួយនៅក្នុងដំណើរការនៃការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល ការផលិតកម្រិតខ្ពស់ និងការអភិវឌ្ឍបៃតង។
នៅក្នុងវេទិកានេះ ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងហូជីមិញ បានបញ្ជាក់ថា ទីក្រុងមានគោលបំណងក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកវិទ្យា ហិរញ្ញវត្ថុ និងចំណេះដឹងក្នុងតំបន់; ប្តេជ្ញាបង្កើតលក្ខខណ្ឌល្អបំផុតដើម្បីបង្កើនសក្តានុពលយុវជនជំនាន់ក្រោយ៕