ព័ត៌មាន
វេទិកាសារព័ត៌មានជាតិឆ្នាំ២០២៦៖ ស្ថាបនាអនាគតនៃសារព័ត៌មានក្នុងយុគសម័យឌីជីថល
ជាមួយនឹងប្រធានបទសំខាន់នៃការកសាងសារព័ត៌មានប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ
ទំនើប និងមនុស្សសាស្ត្រ វេទិកាឆ្នាំនេះបានប្រមូលផ្តុំវាគ្មិនជិត ៧០នាក់
រួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំនៃទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន អ្នកជំនាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
អ្នកគ្រប់គ្រង និងអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនធំទូទាំងប្រទេស។
នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធីនេះបានប្រព្រឹត្តទៅវគ្គធ្វើការចំនួន ១១
រួមទាំងវគ្គពិភាក្សាស៊ីជម្រៅចំនួន ៩ ដែលដោះស្រាយបញ្ហាក្តៅគគុក
និងបន្ទាន់បំផុតដែលសារព័ត៌មានកំពុងប្រឈមមុខនាពេលបច្ចុប្បន្ន។
ក្នុងអំឡុងពេលនៃវគ្គពិភាក្សាដែលមានប្រធានបទ
"លើកកម្ពស់តួនាទីរបស់សារព័ត៌មាននៅក្នុងមូលដ្ឋានគ្រឹះមនោគមវិជ្ជារបស់បក្ស"
លោក ង្វៀន វ៉ាន់ ធួត អនុប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មានមូលដ្ឋាន និងព័ត៌មានកិច្ចការបរទេស
ក្រសួងវប្បធម៌ កីឡា និងទេសចរណ៍ បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖ “ទីភ្នាក់ងាររដ្ឋ
ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន ទីភ្នាក់ងារការទូត អាជីវកម្ម និងមូលដ្ឋាននានា
ត្រូវការក្របខ័ណ្ឌរឿងរួមមួយ ដើម្បីឱ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាដឹងថា
វៀតណាមជាប្រទេសដែលគួរឱ្យទុកចិត្ត ដែលមានអត្តសញ្ញាណដាច់ដោយឡែក
និងកំពុងស្ទុះឈានទៅមុខយ៉ាងខ្លាំងក្លា ដោយសារការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល
និងរបកគំហើញថ្នៃប្រឌិត”។
ថ្លែងនៅក្នុងពិធីបិទវេទិកា លោក ឡេ កួកមិញ
សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស ជានិពន្ធនាយកនៃកាសែតញិនយិន
និងជាប្រធានសមាគមអ្នកកាសែតវៀតណាម បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖ “នៅពេលដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម
និងបញ្ញាសិប្បនិម្មិតកំពុងបង្កើតព្យុះព័ត៌មានដ៏ធំមួយ
សារព័ត៌មានសំខាន់ៗមិនអាចជ្រើសរើសប្រកួតប្រជែងទាក់ទងនឹងល្បឿននៃការផ្តល់ព័ត៌មានបានទេ
ប៉ុន្តែត្រូវតែកំណត់ឡើងវិញនូវបេសកកម្មរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងតម្លៃស្នូល៖ ភាពជឿជាក់
ភាពអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បាន និងទស្សនៈដ៏ស៊ីជម្រៅ។ នៅក្នុងយុគសម័យនៃវឌ្ឍនភាពជាតិ
ការរក្សាគុណភាពនៃខ្លឹមសារ និងភាពសុចរិតរបស់អ្នកសារព័ត៌មាន
គឺជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីបញ្ជាក់ពីតួនាទីនាំមុខគេ និងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព”។
នៅក្នុងវគ្គបិទវេទិកាផងដែរ សមាគមអ្នកកាសែតវៀតណាមបានប្រកាសពី
"បទប្បញ្ញត្តិចំនួន ១០
សម្រាប់ការប្រើប្រាស់បញ្ញាសិប្បនិម្មិតក្នុងសកម្មភាពសារព័ត៌មាន"។
នេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាក្របខ័ណ្ឌណែនាំដំបូងដើម្បីជួយអង្គការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
ខណៈពេលដែលនៅតែធានាបាននូវគោលការណ៍វិជ្ជាជីវៈ ភាពត្រឹមត្រូវ និងការទទួលខុសត្រូវសង្គមរបស់អ្នកសារព័ត៌មាន៕