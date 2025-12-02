ព័ត៌មាន
វៀតណាម-ឡាវឆ្ពោះទៅគោលដៅកំណើនពាណិជ្ជកម្ម ១០ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក
លោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថា ប្រទេសទាំងពីរត្រូវលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច; បន្តអនុវត្តគម្រោងសហប្រតិបត្តិការសំខាន់ៗ ដោយធានាបាននូវវឌ្ឍនភាព; ជំរុញគម្រោងតភ្ជាប់ ជាពិសេសក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូន និងថាមពល ដោយខិតខំសម្រេចបានគោលដៅកំណើនពាណិជ្ជកម្ម ៥ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ដោយកំណត់គោលដៅ ១០ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំខាងមុខ។
លោកអគ្គលេខាបក្សក៏បានស្នើឱ្យភាគីទាំងពីរលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិ-សន្តិសុខ ការពារ និងបំពេញល្អការងារព្រំដែន។ ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងតំបន់នានា ជាពិសេសខេត្តសំខាន់ៗ ទាក់ទងនឹងសន្តិសុខនិងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយប្រទេសទាំងពីរ និងតំបន់ជាប់ព្រំដែន។
ចំពោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី សុនសៃ ស៊ីផាន់ដុន បានបញ្ជាក់ថា លោកនឹងបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់អាជីវកម្មដែលវិនិយោគនៅឡាវ ព្រមទាំងតភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង និងកែលម្អបរិយាកាសវិនិយោគជាក់ស្តែង ដោយលើកទឹកចិត្តដល់សាជីវកម្មធំៗរបស់វៀតណាមឱ្យបន្តពង្រីកការវិនិយោគនៅឡាវ។
មុននោះ នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយកម្មាភិបាលនៃស្ថានទូតវៀតណាម និងសហគមន៍ជន វៀតណាមនៅឡាវ អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹមបានស្នើឱ្យស្ថានទូត និងភ្នាក់ងារតំណាងវៀតណាមនៅឡាវ បង្កើតលក្ខខណ្ឌល្អបំផុតដើម្បីលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគរវាងប្រទេសទាំងពីរ ជួយអាជីវកម្មវៀតណាមឱ្យសិក្សាអំពីឱកាសវិនិយោគ និងអាជីវកម្មនៅឡាវ និងជួយអាជីវកម្មឡាវទាក់ទងនឹងទីផ្សារវៀតណាម; សម្របសម្រួលជាមួយសហគមន៍ដើម្បីរក្សាសកម្មភាពវប្បធម៌ និងការអប់រំភាសាវៀតណាមសម្រាប់យុវជនវ័យក្មេង៕