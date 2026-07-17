Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

វៀតណាម - ម៉ូរីតានី ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យជាច្រើន

នាថ្ងៃទី១៦ ខែកក្កដា នៅទីក្រុងហាណូយ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេស លោក ផាន់ វ៉ាន់ យ៉ាង បានអញ្ជើញទទួលជួបរដ្ឋមន្ត្រី និងជាអគ្គលេខាធិការរដ្ឋាភិបាលម៉ូរីតានី លោក ម៉ុកតា អាល់ ហ៊ូសេនូ ឡាំ ក្នុងឱកាសនៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការលើកដំបូងរបស់លោកមកកាន់ប្រទេសវៀតណាម។
រដ្ឋមន្រ្តី​ការបរទេស​សន្ទនា​ជាមួយ​រដ្ឋមន្រ្តី​ អគ្គលេខាធិការ​នៃរដ្ឋាភិបាល​ ម៉ូរីតានី។ រូបថត៖ VNA

ក្នុងជំនួបនេះ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ផាន់ វ៉ាន់ យ៉ាង បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំការងាររបស់លោករដ្ឋមន្ត្រី ម៉ុកតា ឡាំ និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាមលោកឡេ ហ័យទ្រុង ហើយស្នើឱ្យភាគីទាំងពីរពិចារណាបង្កើតយន្តការសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រសួងការបរទេសទាំងពីរ និងបន្តគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងវេទិកាពហុភាគី។

វៀតណាមក៏សង្ឃឹមថា ម៉ូរីតានី នឹងក្លាយជាស្ពានមួយដើម្បីលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងសំខាន់រវាងវៀតណាម និងសហភាពអាហ្វ្រិក (AU)។ ទាក់ទងនឹងសេដ្ឋកិច្ច លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី បានស្នើឱ្យភាគីទាំងពីរពង្រឹងការលើកកម្ពស់ពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគ បើកទីផ្សារ និងទាញយកសក្តានុពលសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យនេសាទ និងថាមពល; លោកបានបញ្ជាក់ថា វៀតណាមត្រៀមខ្លួនរួច ជាស្រេច ចែករំលែកបទពិសោធន៍ជាមួយម៉ូរីតានីក្នុងការធ្វើទំនើបកម្ម និងការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលក្នុងប្រតិបត្តិការរបស់រដ្ឋាភិបាល។

រីឯខ្លួនវិញ រដ្ឋមន្ត្រី និងជាអគ្គលេខាធិការនៃរដ្ឋាភិបាលម៉ូរីតានី លោក ម៉ុកតា អាល់ ហ៊ូសេនូ ឡាំ បានបញ្ជាក់ថា ប្រទេសម៉ូរីតានីឱ្យតម្លៃលើទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយវៀតណាម វាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះសមិទ្ធផលអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច-សង្គមរបស់វៀតណាម ហើយជឿជាក់ថា ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងបើកដំណាក់កាលថ្មីនៃការអភិវឌ្ឍក្នុងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ធ្វើវិសោធនកម្មគ្រប់ជ្រុងជ្រោយចំពោះក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌

ធ្វើវិសោធនកម្មគ្រប់ជ្រុងជ្រោយចំពោះក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌

បន្តសម័យប្រជុំលើកទី៤ នៅអគាររដ្ឋសភានាព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាបានផ្តល់យោបល់លើសេចក្តីព្រាងក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ (ធ្វើវិសោធនកម្ម)។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top