ព័ត៌មាន
វៀតណាម - ម៉ូរីតានី ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យជាច្រើន
ក្នុងជំនួបនេះ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ផាន់ វ៉ាន់ យ៉ាង
បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំការងាររបស់លោករដ្ឋមន្ត្រី ម៉ុកតា ឡាំ
និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាមលោកឡេ ហ័យទ្រុង ហើយស្នើឱ្យភាគីទាំងពីរពិចារណាបង្កើតយន្តការសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រសួងការបរទេសទាំងពីរ
និងបន្តគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងវេទិកាពហុភាគី។
វៀតណាមក៏សង្ឃឹមថា ម៉ូរីតានី
នឹងក្លាយជាស្ពានមួយដើម្បីលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងសំខាន់រវាងវៀតណាម
និងសហភាពអាហ្វ្រិក (AU)។ ទាក់ទងនឹងសេដ្ឋកិច្ច លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
បានស្នើឱ្យភាគីទាំងពីរពង្រឹងការលើកកម្ពស់ពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគ បើកទីផ្សារ
និងទាញយកសក្តានុពលសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យនេសាទ និងថាមពល; លោកបានបញ្ជាក់ថា វៀតណាមត្រៀមខ្លួនរួច ជាស្រេច
ចែករំលែកបទពិសោធន៍ជាមួយម៉ូរីតានីក្នុងការធ្វើទំនើបកម្ម
និងការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលក្នុងប្រតិបត្តិការរបស់រដ្ឋាភិបាល។
រីឯខ្លួនវិញ រដ្ឋមន្ត្រី និងជាអគ្គលេខាធិការនៃរដ្ឋាភិបាលម៉ូរីតានី
លោក ម៉ុកតា អាល់ ហ៊ូសេនូ ឡាំ បានបញ្ជាក់ថា
ប្រទេសម៉ូរីតានីឱ្យតម្លៃលើទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយវៀតណាម
វាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះសមិទ្ធផលអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច-សង្គមរបស់វៀតណាម ហើយជឿជាក់ថា
ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងបើកដំណាក់កាលថ្មីនៃការអភិវឌ្ឍក្នុងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី៕