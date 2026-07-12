ព័ត៌មាន
វៀតណាម - បារាំង ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយុទ្ធសាស្ត្រលើវិស័យការពារជាតិនិងសន្តិសុខ
ថ្លែងនៅក្នុងជំនួបធ្វើការនេះ លោកឡេ តិន តើយបានលើកច្បាស់ថា វៀតណាមបានស្នើឱ្យរក្សាយន្តការនៃការផ្លាស់ប្តូរគណៈប្រតិភូ និងទំនាក់ទំនងជាប្រចាំរវាងគណៈកម្មាធិការទាំងពីរ។ បង្កើនការចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្នែកនីតិបញ្ញត្តិ និងការត្រួតពិនិត្យក្នុងវិស័យការពារជាតិ សន្តិសុខ ឧស្សាហកម្មការពារជាតិ សន្តិសុខដែនសមុទ្រ សន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិត ការពារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗ ការគ្រប់គ្រងវិបត្តិ និងការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមសន្តិសុខក្រៅប្រពៃណី។
ទាក់ទងនឹងទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងវៀតណាម និងសហភាពអឺរ៉ុប (EU) ប្រធានគណៈកម្មាធិការការពារជាតិ សន្តិសុខ និងកិច្ចការបរទេសនៃរដ្ឋសភាលោកឡេ តិន តើយ បានស្នើឱ្យសមាជិកសភាបារាំងបន្តគាំទ្រការអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីវៀតណាម-សហភាពអឺរ៉ុប (EVFTA) ជំរុញឲ្យរដ្ឋសភាបារាំងផ្តល់សច្ចាប័នយ៉ាងឆាប់ៗលើកិច្ចព្រមព្រៀងការពារវិនិយោគវៀតណាម-សហភាពអឺរ៉ុប (EVIPA) ព្រមទាំងគាំទ្រគណៈកម្មការអឺរ៉ុបក្នុងការដក "កាតលឿង IUU" ចំពោះអាហារសមុទ្រវៀតណាម...។
រីឯខ្លួនវិញ ប្រធានគណៈកម្មាធិការការពារជាតិ និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៃរដ្ឋសភាបារាំង លោក Jean-Michel Jacques បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះលទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅ ហើយបាននិយាយថា ភ្លាមៗ បន្ទាប់ពីវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសបារាំងវិញ លោកបានផ្ញើលិខិតមួយទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកសិកម្ម ដោយស្នើឱ្យភ្នាក់ងារបារាំង និងសហភាពអឺរ៉ុបពាក់ព័ន្ធយកចិត្តទុកដាក់ និងគាំទ្រដំណើរការនៃការពិនិត្យឡើងវិញនូវការដក "កាតលឿង IUU" ប្រឆាំងនឹងអាហារសមុទ្រវៀតណាម។
នៅជំនួបនេះផងដែរ ភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាបន្តសម្របសម្រួលដើម្បីលើកកម្ពស់យន្តការសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងវិស័យនានាដែលស្ថិតនៅក្រោមការទទួលខុសត្រូវរបស់គណៈកម្មាធិការទាំងពីរ ដោយរួមចំណែកជាវិជ្ជមានដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធរវាងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិទាំងពីរជាពិសេស និងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាទូទៅរវាងប្រទេសទាំងពីរ៕