ព័ត៌មាន
វៀតណាម-នូវែលសេឡង់ រៀបចំកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលើកទី៣
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ រដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាលើផែនការសកម្មភាពដើម្បីអនុវត្តន៍ទំនាក់ទំនងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងដំណាក់កាលឆ្នាំ២០២៥-២០៣០។ រដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរបានឯកភាពលើការបន្តរក្សាសន្ទុះនៃការអភិវឌ្ឍ ទំនាក់ទំនង បង្កើនទំនុកចិត្តនយោបាយ និងជំរុញបន្ថែមទៀតនូវការផ្លាស់ប្តូរជាន់ខ្ពស់ និងគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ ពង្រីកយន្តការសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី និងសម្របសម្រួលដើម្បី អនុវត្តន៍ផែនការសកម្មភាពដែលទើបចុះហត្ថលេខានេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។
ភាគីទាំងពីរក៏បានសង្កត់ធ្ងន់លើលក្ខណៈបំពេញបន្ថែមឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនៃសេដ្ឋកិច្ចទាំងពីរ ដោយអះអាងថា កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច-ពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិ យោគនៅតែមានសក្តានុពលច្រើន ហើយចាំបាច់ត្រូវដាក់ពង្រាយវិធានការឲ្យកាន់តែ ខ្លាំងក្លានិងទម្លុះទម្លាយជាងមុន ដើម្បី ខិតខំសម្រេចបាននូវទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគី ចំនួន ៣ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ២០២៦ ដោយផ្តោតលើការបង្កើនការតភ្ជាប់ អាជីវកម្ម និងសម្របសម្រួលអនុវត្តន៍ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនូវ កិច្ចព្រមព្រៀង ពាណិជ្ជកម្មសេរីដែលភាគីទាំងពីរជាសមាជិក។
ក្នុងឱកាសនេះ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនូវែលសេឡង់ បានប្រគល់កំណត់ទូត ដោយ ប្រកាសពីជំនួយឧបត្ថម្ភចំនួន ៣ លានដុល្លារនូវែលសេឡង់ (ជាង ១,៧ លានដុល្លារ អាមេរិក) ពីរដ្ឋាភិបាលនូវែលសេឡង់ ដល់ប្រទេសវៀតណាម ដើម្បីជំនះពុះពារលើ ផលវិបាកនៃព្យុះនិងទឹកជំនន់នាពេលថ្មីៗនេះ៕