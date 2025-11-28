Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

វៀតណាម-នូវែលសេឡង់ រៀបចំកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលើកទី៣

នាថ្ងៃទី២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥ នៅទីក្រុងហាណូយ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាម លោក Le Hoai Trung និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនូវែលសេឡង់ លោក Winstons Peters បាន ធ្វើជាសហប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាម-នូវែលសេឡង់លើកទី៣ (FMM-3)។
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាម លោក Le Hoai Trung និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនូវែលសេឡង់ លោក Winstons Peters។ (រូបថត៖ baoquocte.vn)

នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ រដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាលើផែនការសកម្មភាពដើម្បីអនុវត្តន៍ទំនាក់ទំនងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងដំណាក់កាលឆ្នាំ២០២៥-២០៣០។ រដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរបានឯកភាពលើការបន្តរក្សាសន្ទុះនៃការអភិវឌ្ឍ ទំនាក់ទំនង បង្កើនទំនុកចិត្តនយោបាយ និងជំរុញបន្ថែមទៀតនូវការផ្លាស់ប្តូរជាន់ខ្ពស់ និងគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ ពង្រីកយន្តការសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី និងសម្របសម្រួលដើម្បី អនុវត្តន៍ផែនការសកម្មភាពដែលទើបចុះហត្ថលេខានេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

ភាគីទាំងពីរក៏បានសង្កត់ធ្ងន់លើលក្ខណៈបំពេញបន្ថែមឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនៃសេដ្ឋកិច្ចទាំងពីរ ដោយអះអាងថា កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច-ពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិ យោគនៅតែមានសក្តានុពលច្រើន ហើយចាំបាច់ត្រូវដាក់ពង្រាយវិធានការឲ្យកាន់តែ ខ្លាំងក្លានិងទម្លុះទម្លាយជាងមុន ដើម្បី ខិតខំសម្រេចបាននូវទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគី ចំនួន ៣ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ២០២៦ ដោយផ្តោតលើការបង្កើនការតភ្ជាប់ អាជីវកម្ម និងសម្របសម្រួលអនុវត្តន៍ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនូវ កិច្ចព្រមព្រៀង ពាណិជ្ជកម្មសេរីដែលភាគីទាំងពីរជាសមាជិក។

ក្នុងឱកាសនេះ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនូវែលសេឡង់ បានប្រគល់កំណត់ទូត ដោយ ប្រកាសពីជំនួយឧបត្ថម្ភចំនួន ៣ លានដុល្លារនូវែលសេឡង់ (ជាង ១,៧ លានដុល្លារ អាមេរិក) ពីរដ្ឋាភិបាលនូវែលសេឡង់ ដល់ប្រទេសវៀតណាម ដើម្បីជំនះពុះពារលើ ផលវិបាកនៃព្យុះនិងទឹកជំនន់នាពេលថ្មីៗនេះ៕

តាម​ VOV5​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

អត្ថបទផ្សេងទៀត

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ៖ សហគ្រិនវ័យក្មេងវៀតណាមត្រូវពង្រីកម្លាំងយុវវ័យ ភាពខ្លៀវក្លា ស្មារតីស្នេហាជាតិ និងប្រពៃណីជាតិ

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ៖ «សហគ្រិនវ័យក្មេងវៀតណាមត្រូវពង្រីកម្លាំងយុវវ័យ ភាពខ្លៀវក្លា ស្មារតីស្នេហាជាតិ និងប្រពៃណីជាតិ»

«សហគ្រិនវ័យក្មេងវៀតណាមត្រូវពង្រីកកម្លាំងយុវវ័យ ភាពខ្លៀវក្លា ស្មារតី ស្នេហាជាតិ និងប្រពៃណីជាតិកាន់តែខ្លាំងក្លា ហើយត្រួសត្រាយផ្លូវ និងលះបង់ក្នុងយុគ សម័យថ្មី»។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top