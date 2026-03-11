ព័ត៌មាន
វៀតណាម - កាតា សហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធដើម្បីធានាស្ថិរភាពថាមពល
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញ ជីញ បានស្នើឱ្យរដ្ឋាភិបាលកាតា បន្តយកចិត្តទុកដាក់ និងធានាសន្តិសុខ និងសុវត្ថិភាពរបស់ពលរដ្ឋវៀតណាមនៅក្នុងប្រទេសកាតា និងបង្កើតលក្ខខណ្ឌអំណោយ ផលសម្រាប់ពលរដ្ឋវៀត ណាមដែលឆ្លងកាត់ព្រំដែនប្រទេសកាតា។ នាយករដ្ឋមន្ត្រីកាតាបានបញ្ជាក់ ថា នឹងការពារសន្តិសុខ និងសុវត្ថិភាពរបស់ពលរដ្ឋវៀតណាម "ដូចទៅនឹងពលរដ្ឋកាតាអញ្ជឹង"។
ទាក់ទងនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការថាមពល លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាតាបានបញ្ជាក់ថា កាតាកំពុងខិតខំអនុវត្តយ៉ាងពេញលេញនូវការប្តេជ្ញាចិត្តនិងកិច្ចសន្យារបស់ខ្លួនជាមួយដៃគូ ហើយត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធ ដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការធានាស្ថិរភាពថាម ពលនៅវៀត ណាម។ លោកក៏បានសង្កត់ធ្ងន់លើបំណងប្រាថ្នា ចង់លើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី ជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យវិនិយោគ ពាណិជ្ជកម្ម ការផ្លាស់ប្តូរថាមពល ការវិនិយោគហិរញ្ញវត្ថុក្នុងមជ្ឈមណ្ឌល ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៅវៀតណាម; ជំរុញការចរចាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងវៀតណាមនិងក្រុមប្រឹក្សាសហប្រតិបត្តិការឈូងសមុទ្រ (GCC) ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល និងការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មហាឡាល់៕