ព័ត៌មាន

វៀតណាម​អភិវឌ្ឍន៍និង​ធ្វើជាម្ចាស់​លើ​បច្ចេកវិទ្យា​ឌីជីថល​ដោយ​ផ្អែកលើ​ស្តង់ដារ​បើកចំហ

ដើម្បីធ្វើជាម្ចាស់លើអនាគតឌីជីថល វៀតណាមត្រូវធ្វើជាម្ចាស់លើបញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI)។ ដើម្បីធ្វើជាម្ចាស់លើ AI បច្ចេកវិទ្យាបើកចំហដែលមានទិន្នន័យចែករំលែកដោយសុវត្ថិភាព ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកុំព្យូទ័រក្នុងស្រុក និងការបង្កើតសហគមន៍រួមគ្នាគឺជាផ្លូវខ្លីបំផុត។

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា ង្វៀន ម៉ាញ់ហ៊ុង ថ្លែងសុន្ទរកថាបើកវេទិកាបច្ចេកវិទ្យាបើកចំហរវៀតណាម។ រូបថត៖ Ta Lan/VOV

នេះគឺជាសារនៃវេទិកាបច្ចេកវិទ្យាបើកចំហឆ្នាំ ២០២៥ ដោយក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យារៀបចំឡើងនៅទីក្រុងហាណូយ នាថ្ងៃទី ៣ ខែវិច្ឆិកា ដោយមានប្រធានបទ "AI ជាមួយបច្ចេកវិទ្យាបើកចំហ និងកម្មវិធីកូដបើកចំហ"។ វេទិកានេះមានការចូលរួមពីសាជីវកម្ម និងសហគ្រាសបច្ចេកវិទ្យាក្នុងស្រុក និងបរទេសជាច្រើន ដែលរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍ ដែលរួមចំណែកជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ការចែករំលែកចំណេះដឹង និងគាំទ្រហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឌីជីថល ដើម្បីបម្រើដល់ការអភិវឌ្ឍបញ្ញាសិប្បនិម្មិតបើកចំហ និងកម្មវិធីកូដបើកចំហនៅក្នុងប្រទេស វៀតណាម។

វគ្គពិភាក្សាស្តីពីបច្ចេកវិទ្យាបើកចំហ កម្មវិធីកូដបើកចំហ និងកម្មវិធីបញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI)។ រូបថត៖ តាឡាន/VOV

អញ្ជើញថ្លែងនៅទីនេះ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា លោក ង្វៀន ម៉ាញ ហ៊ុង បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ការជ្រើសរើសអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកវិទ្យាបើកចំហ អភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីកូដបើកចំហ ទិន្នន័យបើកចំហសម្រាប់បុគ្គលនិងអាជីវកម្ម ដើម្បីចូលរួមក្នុងការបង្កើតតម្លៃថ្មី គឺជាទិសដៅរបស់ប្រទេសវៀតណាម។ ជាមួយនឹងការតំរង់ទិសនេះ វៀតណាមនឹងអភិវឌ្ឍន៍ទៅជាប្រទេសបច្ចេកវិទ្យា ដោយទទួលមរតកចំណេះដឹងរបស់មនុស្ស ប៉ុន្តែក៏រួមចំណែកដល់ចំណេះដឹងរបស់មនុស្សផងដែរ។ រដ្ឋមន្ត្រី លោក ង្វៀន ម៉ាញ ហ៊ុង បានបញ្ជាក់ថា ការអភិវឌ្ឍ និងការធ្វើជាម្ចាស់លើបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលដោយផ្អែកលើស្តង់ដារបើកចំហ មិនត្រឹមតែជាការប្តេជ្ញាចិត្តប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្រ កម្មវិធីសកម្មភាពសម្រាប់វៀតណាមបង្កើតរបកគំហើញ៕

តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

