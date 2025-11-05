ព័ត៌មាន
វៀតណាមអភិវឌ្ឍន៍និងធ្វើជាម្ចាស់លើបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលដោយផ្អែកលើស្តង់ដារបើកចំហ
នេះគឺជាសារនៃវេទិកាបច្ចេកវិទ្យាបើកចំហឆ្នាំ ២០២៥ ដោយក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យារៀបចំឡើងនៅទីក្រុងហាណូយ នាថ្ងៃទី ៣ ខែវិច្ឆិកា ដោយមានប្រធានបទ "AI ជាមួយបច្ចេកវិទ្យាបើកចំហ និងកម្មវិធីកូដបើកចំហ"។ វេទិកានេះមានការចូលរួមពីសាជីវកម្ម និងសហគ្រាសបច្ចេកវិទ្យាក្នុងស្រុក និងបរទេសជាច្រើន ដែលរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍ ដែលរួមចំណែកជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ការចែករំលែកចំណេះដឹង និងគាំទ្រហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឌីជីថល ដើម្បីបម្រើដល់ការអភិវឌ្ឍបញ្ញាសិប្បនិម្មិតបើកចំហ និងកម្មវិធីកូដបើកចំហនៅក្នុងប្រទេស វៀតណាម។
អញ្ជើញថ្លែងនៅទីនេះ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា លោក ង្វៀន ម៉ាញ ហ៊ុង បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ការជ្រើសរើសអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកវិទ្យាបើកចំហ អភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីកូដបើកចំហ ទិន្នន័យបើកចំហសម្រាប់បុគ្គលនិងអាជីវកម្ម ដើម្បីចូលរួមក្នុងការបង្កើតតម្លៃថ្មី គឺជាទិសដៅរបស់ប្រទេសវៀតណាម។ ជាមួយនឹងការតំរង់ទិសនេះ វៀតណាមនឹងអភិវឌ្ឍន៍ទៅជាប្រទេសបច្ចេកវិទ្យា ដោយទទួលមរតកចំណេះដឹងរបស់មនុស្ស ប៉ុន្តែក៏រួមចំណែកដល់ចំណេះដឹងរបស់មនុស្សផងដែរ។ រដ្ឋមន្ត្រី លោក ង្វៀន ម៉ាញ ហ៊ុង បានបញ្ជាក់ថា ការអភិវឌ្ឍ និងការធ្វើជាម្ចាស់លើបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលដោយផ្អែកលើស្តង់ដារបើកចំហ មិនត្រឹមតែជាការប្តេជ្ញាចិត្តប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្រ កម្មវិធីសកម្មភាពសម្រាប់វៀតណាមបង្កើតរបកគំហើញ៕