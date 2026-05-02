ព័ត៌មាន
វៀតណាមប្តេជ្ញាប្រយុទ្ធប្រឆាំងចំពោះការរំលោភកម្មសិទ្ធិបញ្ញា
នាថ្ងៃទី ១ ខែឧសភា ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកយកព័ត៌មានអំពី ប្រតិកម្មរបស់វៀតណាមចំពោះការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំណត់វៀតណាមជា "ប្រទេសបរទេសអាទិភាព" នៅក្នុង "របាយការណ៍ពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំស្តីពីស្ថានភាពគាំពារនិងអនុវត្តកម្មសិទ្ធិបញ្ញាលើវិសាលភាពសកល" អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវៀតណាម លោកស្រី ហ្វាម ធូ ហាំងបានថ្លែងថា៖ ក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះ វៀតណាមតែងតែខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញា ទាំងក្នុងការកែលម្អប្រព័ន្ធនិយតកម្ម បង្កើនការយល់ដឹងរបស់សាធារណជន និងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជាមួយអង្គការកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពិភពលោក (WIPO) សហរដ្ឋអាមេរិក និងប្រទេសជាច្រើនទៀត; ប្រយុទ្ធប្រឆាំង និងដោះស្រាយយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះការរំលោភបំពានកម្មសិទ្ធិបញ្ញា។ នេះគឺជាអាទិភាពខ្ពស់ ដែលជាគោលនយោបាយជាឯកច្ឆ័ន្ទរបស់វៀតណាមក្នុងគោលបំណងកសាងបរិយាកាសអាជីវកម្មដែលមានតម្លាភាព។
វៀតណាមបានស្នើឱ្យភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកមានការវាយតម្លៃដោយបរានុម័ត និងមានតុល្យភាពអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង និងសមិទ្ធផលរបស់វៀតណាមក្នុងវិស័យការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញា។ វៀតណាមកំពុងសហការយ៉ាងសកម្ម និងមានប្រសិទ្ធភាពជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងវិស័យនេះ ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មាន បញ្ជាក់ឱ្យច្បាស់អំពីគោលនយោបាយ និងបទប្បញ្ញត្តិរបស់វៀតណាម ហើយជឿជាក់ថា ភាគីទាំងពីរត្រូវបន្តសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធ ដើម្បីដោះស្រាយភាពខុសគ្នាឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសទាំងពីរ និងឆ្ពោះទៅរកការកសាងក្របខ័ណ្ឌសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្មដែលមានស្ថិរភាព មានតុល្យភាព និងប្រកបដោយចីរភាព៕