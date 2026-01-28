ព័ត៌មាន
វៀតណាមអំពាវនាវឱ្យប្រទេសនានាចុះហត្ថលេខានិងផ្តល់សច្ចាប័នលើអនុសញ្ញាហាណូយក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ
នេះគឺជាកិច្ចប្រជុំលើកទីមួយ
របស់គណៈកម្មាធិការ
បន្ទាប់ពីអនុសញ្ញានេះត្រូវបានបើកឱ្យចុះហត្ថលេខានៅទីក្រុងហាណូយចាប់ពីថ្ងៃទី ២៥-២៦
ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២៥ ដោយផ្តោតលើការពិភាក្សាអំពីសេចក្តីព្រាងបទប្បញ្ញត្តិនៃសន្និសីទប្រទេសសមាជិកនៃអនុសញ្ញាហាណូយ
និងត្រៀមរៀបចំសម្រាប់ការអនុវត្តអនុសញ្ញាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
បន្ទាប់ពីការចូលជាធរមាន។
ថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Vu Le Thai Hoang ប្រធានបេសកកម្មវៀតណាមប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិ និងអង្គការអន្តរជាតិនៅទីក្រុងវីយែន បានអះអាងថា វៀតណាមជានិច្ចកាលផ្តល់អាទិភាពដល់ស្មារតីសហប្រតិបត្តិការ និងការឯកភាពក្នុងដំណើរការកសាងនិងអនុវត្តន៍អនុសញ្ញានេះ។ លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានសង្កត់ធ្ងន់ថា បទប្បញ្ញត្តិប្រតិបត្តិការមួយដ៏ច្បាស់លាស់ ម៉ឺងម៉ាត់ និងផ្អែកលើការឯកភាពគ្នា នឹងជាមូលដ្ឋានដ៏សំខាន់ដើម្បីធានាថា សន្និសីទបណ្ដាប្រទេសសមាជិក នឹងដំណើរការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព តម្លាភាព និងអាចទុកចិត្តបាន នៅពេលដែលអនុសញ្ញានេះចូលជាធរមាន។ វៀតណាមអំពាវនាវឲ្យប្រទេសនានាដែលមិនទាន់ចុះហត្ថលេខា ឬផ្តល់សច្ចាប័នលើអនុសញ្ញានេះ បំពេញនីតិវិធីចាំបាច់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ដើម្បីឱ្យអនុសញ្ញាអាចចូលជាធរមានបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងនាំមកនូវអត្ថប្រយោជន៍ជាក់ស្តែងដល់សហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបទល្មើសតាមអ៊ីនធឺណិត។ បច្ចុប្បន្ននេះ វៀតណាមកំពុងបំពេញនីតិវិធីក្នុងស្រុកយ៉ាងសកម្ម ហើយប្តេជ្ញាផ្តល់សច្ចាប័នលើអនុសញ្ញានេះក្នុងពេលឆាប់បំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន៕