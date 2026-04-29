Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

វៀតណាមអំពាវនាវឱ្យប្រទេសនានាគោរពយ៉ាងម៉ឺងមាត់និងមានតុល្យភាពនូវសសរស្តម្ភទាំងបីនៃសន្ធិសញ្ញា NPT

នេះជាការអះអាងរបស់អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស លោកស្រី ឡេ ធី ធូ ហាំង ប្រធានគណៈប្រតិភូវៀតណាម នៅក្នុងវគ្គពិភាក្សាទូទៅនៅថ្ងៃដំបូងនៃកិច្ចប្រជុំពិនិត្យឡើងវិញលើកទី ១១ នៃសន្ធិសញ្ញាស្តីពីការមិនរីកសាយភាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ (NPT) នៅទីស្នាក់ការកណ្តាលអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉ក (សហរដ្ឋអាមេរិក) នាថ្ងៃទី ២៧ ខែមេសា (ម៉ោងក្នុងស្រុក)។
លោកស្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រី ឡេ ធិ ធូ ហាំង ថ្លែងសុន្ទរកថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ (រូបថត៖ Quang Trung/VOV-Washington)

លោកស្រី ឡេ ធី ធូ ហាំង បានសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់ និងសិទ្ធិរបស់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ក្នុងការប្រើប្រាស់ថាមពលបរមាណូដោយសន្តិវិធី ដើម្បីលើកកម្ពស់វឌ្ឍនភាព តាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកាន់តែប្រសើរឡើង បង្កើនការទទួលបានបច្ចេក វិទ្យានិងជំនាញ និងធានាហិរញ្ញប្បទានប្រកបដោយចីរភាព។

អនុរដ្ឋមន្ត្រី លោកស្រី ឡេ ធី ធូ ហាំង ក៏បានចែករំលែកពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់វៀត ណាមក្នុងការសុក្រិតគោលនយោបាយ និងច្បាប់របស់ជាតិ ដែលបង្ហាញតាមរយៈការអនុម័តយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ និងការអនុវត្តថាមពលនុយក្លេអ៊ែរសម្រាប់គោល បំណងសន្តិភាពដល់ឆ្នាំ ២០៣៥ ជាមួយនឹងចក្ខុវិស័យដល់ឆ្នាំ ២០៥០។ វៀតណាមក៏អំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឱ្យបញ្ជាក់ជាថ្មីនូវការគាំទ្ររបស់ខ្លួនចំពោះតម្លៃនៃសន្ធិសញ្ញា NPT តាមរយៈកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាកាន់តែប្រសើរឡើង និងតាមរយៈឯកសារលទ្ធផលដែលមានតុល្យភាព និងសំខាន់ ដែលនឹងណែនាំវដ្តបន្ទាប់នៃសន្ធិសញ្ញា៕

ក្រោមការដឹកនាំរបស់វៀតណាម សន្និសីទពិនិត្យឡើងវិញនៃ NPT លើកទី១១ បានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលបួនសប្តាហ៍ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា ដល់ថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា។ គណៈប្រតិភូវៀតណាម ដឹកនាំដោយអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស លោកស្រី ឡេ ធី ធូ ហាំង រួមមានឧត្តមសេនីយ៍ត្រី ង្វៀន ឌិញ ហៀន មេបញ្ជាការនៃអង្គភាពគីមីសាស្ត្រ (ក្រសួងការពារប្រទេស) និងអនុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិវៀតណាមសម្រាប់ការបង្ការ និងគ្រប់គ្រងការមិនរីកសាយភាយអាវុធប្រល័យលោក ក៏ដូចជាតំណាងមកពីក្រសួងនគរបាលនិងក្រសួងការបរទេស៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

រដ្ឋាភិបាលប្តេជ្ញារក្សាស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនិងគ្រប់គ្រងអតិផរណា

រដ្ឋាភិបាលប្តេជ្ញារក្សាស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនិងគ្រប់គ្រងអតិផរណា

នៅរសៀលថ្ងៃទី ២៨ ខែមេសា នៅទីក្រុងហៃផុង លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង និងគណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាក្រុងហៃផុង បានជួបប្រជុំជាមួយអ្នកបោះឆ្នោត បន្ទាប់ពីសម័យប្រជុំលើកទីមួយ នៃរដ្ឋសភានីតិកាលទី ១៦។
