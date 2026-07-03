Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

វៀតណាមអំពាវនាវឱ្យបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្ម និងអំពើហិង្សាជ្រុលនិយម

នៅថ្ងៃទី ២ ខែកក្កដា នៅទីស្នាក់ការកណ្តាលអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉ក សហរដ្ឋអាមេរិក មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបានបើកសម័យប្រជុំពេញអង្គលើកទី ៩​ ដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញនូវការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រ​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​ភេរវកម្មសកលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។

គណៈប្រតិភូវៀតណាមចូលរួមក្នុង​សម័យប្រជុំនេះ។ រូបថត៖ VNA

ដោយបាន​ចូលរួម និងថ្លែងសុន្ទរកថានៅក្នុងសម័យប្រជុំនោះ លោក​ ង្វៀន ហៃលូ អនុប្រធានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍វៀតណាមប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិ បានបញ្ជាក់ពី​គោល​ជំហរខ្ជាប់ខ្ជួនរបស់វៀតណាមក្នុងការថ្កោលទោសអំពើភេរវកម្មក្នុងគ្រប់ទម្រង់ ឬហេតុផល​ទាំងអស់ ហើយបានអំពាវនាវដល់​ប្រទេសសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិ​ឱ្យ​បង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការស៊ើបអង្កេត ការចោទប្រកាន់ និងការដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់អ្នកដែលរៀបចំ អនុវត្ត ឬផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់អំពើភេរវកម្ម រួមទាំងបុគ្គល និងអង្គការដែលពាក់ព័ន្ធនឹងឧប្បត្តិហេតុភេរវកម្ម​នាពេល​ថ្មីៗនេះនៅវៀតណាម។

ទាក់ទងនឹងវិធានការប្រឆាំងភេរវកម្ម តំណាងវៀតណាមបានសង្កត់ធ្ងន់លើតម្រូវ​ការសម្រាប់វិធីសាស្រ្តដ៏ទូលំទូលាយ ទាំងបង្កើនវិធានការសន្តិសុខ និងការអនុវត្ត​ច្បាប់ផង និងលុបបំបាត់មូលហេតុចម្បងនៃអំពើភេរវកម្មផង រួមទាំងវិសមភាពនយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម ជម្លោះអូសបន្លាយ ការរើសអើង និងការរុញទៅម្ខាង​។ វៀតណាមក៏បានសង្កត់ធ្ង​ន់លើតួនាទីនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ការចែករំលែកព័ត៌មាន ការផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ ការគាំទ្របច្ចេកទេស និងការកសាងសមត្ថភាព ជាពិសេសសម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ហើលបញ្ជាក់ថា វិធានការប្រឆាំងភេរវកម្មទាំងអស់ត្រូវតែសម​ស្របនឹងធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិ និងច្បាប់អន្តរជាតិ; ប្រឆាំងជំទាស់នឹងការអនុវត្តស្តង់ដារ​ទ្វេក្នុងការប្រឆាំងភេរវកម្ម៕​

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

គំរូ​អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីរ​កម្រិត បង្កើតការផ្លាស់ប្តូរជា​វិជ្ជមានក្នុងការផ្តល់​សេវាសាធារណៈ

គំរូ​អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីរ​កម្រិត បង្កើតការផ្លាស់ប្តូរជា​វិជ្ជមានក្នុងការផ្តល់​សេវាសាធារណៈ

ក្រោយ​រយៈពេលមួយឆ្នាំអនុវត្តគំរូអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីរកម្រិត វៀតណាម​បានកត់ត្រាលទ្ធផលជាវិជ្ជមានក្នុងការ​បង្រួមក្បាល​ម៉ាស៊ីន និង​លើក​កម្ពស់គុណភាព​នៃសេវាសាធារណៈ។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top