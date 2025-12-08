ព័ត៌មាន
វៀតណាមអំពាវនាវឱ្យកម្ពុជានិងថៃ មានភាពអត់ធ្មត់និងអនុវត្តន៍កិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់ឲ្យបានពេញលេញ
ក្នុងនាមជាប្រទេសជិតខាង និងជាសមាជិកនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន) វៀតណាមអំពាវនាវឱ្យភាគីទាំងពីរអនុវត្តភាពអត់ធ្មត់ មិនប្រើប្រាស់កម្លាំង អនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់ឲ្យបានពេញលេញ បន្តការសន្ទនា ដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នាដោយសន្តិវិធីនិងសមហេតុផល ដោយផ្អែកលើគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋាននៃច្បាប់អន្តរជាតិ ធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិ ធម្មនុញ្ញអាស៊ាន សន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងសហប្រតិបត្តិការនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងឈរលើស្មារតីមិត្តភាព និងសាមគ្គីភាពអាស៊ាន ដោយរួមចំណែកដល់ការថែរក្សាសន្តិភាព ស្ថិរភាព កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក។
លោកស្រី Pham Thu Hang បានអះអាងថា វៀតណាមនឹងបន្តចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងការជំរុញកិច្ចសន្ទនា និងអនុវត្តន៍កិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់រវាងប្រទេសទាំងពីរ ដើម្បីស្តារសន្តិភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅតាមព្រំដែនឡើងវិញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ក្នុងស្មារតីមិត្តភាពនិងសាមគ្គីភាពអាស៊ាន ដើម្បីផលប្រយោជន៍យូរអង្វែងរបស់ភាគីទាំងពីរ និងតំបន់៕