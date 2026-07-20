ព័ត៌មាន
វៀតណាមអនុម័តលើយុទ្ធសាស្ត្រទិន្នន័យជាតិដើម្បីជំរុញបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនិងសេដ្ឋកិច្ចទិន្នន័យ
គោលដៅទូទៅនៃយុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺសម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមបង្កើតប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីទិន្នន័យជាតិប្រកបដោយឯកភាព ភាពទំនើប សុវត្ថិភាព ភាពអាចទុកចិត្តបាន តភ្ជាប់គ្នាទៅវិញទៅមក និងអាចប្រើប្រាស់ជារួម; អភិវឌ្ឍន៍ដោយសមកាលកម្មនូវមូលដ្ឋានទិន្នន័យជាតិ មូលដ្ឋានទិន្នន័យឯកទេស ឃ្លាំងទិន្នន័យ វេទិកាទិន្នន័យ និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកុំព្យូទ័រដែលប្រើប្រាស់ជារួម ស្របតាមស្ថាបត្យកម្មតែមួយ។ ប្រែក្លាយទិន្នន័យទៅជាធនធានយុទ្ធសាស្ត្រ ឧបករណ៍ផលិតកម្មដ៏សំខាន់ និងជាកម្លាំងចលករថ្មីសម្រាប់អភិបាលកិច្ចជាតិ អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល និងសង្គមឌីជីថល; ជំរុញការអនុវត្តបញ្ញាសិប្បនិម្មិត កុំព្យូទ័រប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ និងបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការវិភាគ ព្យាករណ៍ តាក់តែងគោលនយោបាយ និងការផ្តល់សេវាឆ្លាតវៃ។
នៅឆ្នាំ ២០៤៥ ប្រទេសវៀតណាម ក្លាយជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសនាំមុខគេទាំង ៣០ ក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មទិន្នន័យ និងការអភិវឌ្ឍបញ្ញាសិប្បនិម្មិត; ក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលដ៏សំខាន់ក្នុងតំបន់សម្រាប់ការផ្ទុក ការដោះស្រាយ ការតភ្ជាប់ ការចែករំលែក និងការផ្ទេទិន្នន័យឆ្លងដែន៕