វៀតណាមស្នើឱ្យ UNFPA បន្តគាំទ្រវៀតណាមលើការចរចារអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិរបស់មនុស្សចាស់
នារសៀលថ្ងៃទី ២៩ ខែឧសភា នៅទីស្នាក់ការក្រសួងការបរទេសនៅទីក្រុងហាណូយ ថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយលោក Matt Jackson ប្រធានមូលនិធិប្រជាជនអង្គការសហប្រជាជាតិ (UNFPA) ប្រចាំវៀតណាម លោកអនុរដ្ឋមន្ត្រី ដាំង ហ័ង យ៉ាង បានស្នើឲ្យ UNFPA ជួយឧបត្ថម្ភលើជំនាញ បទពិសោធន៍អន្តរជាតិ និងអនុសាសន៍គោលនយោបាយក្នុងវិស័យភាពចាស់ជរារបស់ប្រជាជន ការថែទាំរយៈពេលវែង សេដ្ឋកិច្ចថែទាំ សេដ្ឋកិច្ចប្រាក់ និងការលើកកម្ពស់តួនាទីរបស់មនុស្សចាស់ ព្រមទាំងបានស្នើការចែករំលែកការស្រាវជ្រាវពាក់ព័ន្ធ រួមទាំងការពិភាក្សាអំពីវិធីសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ដែលលើសពីសូចនាករសេដ្ឋកិច្ចប្រពៃណី។ លោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឱ្យ UNFPA បន្តគាំទ្រវៀតណាមក្នុងដំណើរការចូលរួមក្នុងការពិភាក្សា និងការចរចាលើអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិរបស់មនុស្សចាស់ ដោយបញ្ជាក់ថា វៀតណាមចាត់ទុកបញ្ហានេះជាបញ្ហារយៈពេលវែង ហើយត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីដើរតួនាទីយ៉ាងសកម្ម ស្ថាបនា និងទទួលខុសត្រូវក្នុងដំណើរការពហុភាគីពាក់ព័ន្ធ។
ចំណែកលោក Matt Jackson បានបញ្ជាក់ថា UNFPA ចាត់ទុកវៀតណាមជាដៃគូសំខាន់មួយ ហើយត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីបន្តអមដំណើរ គាំទ្រ ចែករំលែកបទពិសោធន៍ និងផ្តល់ប្រឹក្សាគោលនយោបាយដល់ភ្នាក់ងារវៀតណាមក្នុងវិស័យដែលមានផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមក ដូចជាប្រជាជន និងការអភិវឌ្ឍ ការសម្របខ្លួនទៅនឹងភាពចាស់ជរារបស់ប្រជាជន ការថែទាំរយៈពេលវែង សេដ្ឋកិច្ចថែទាំ សេដ្ឋកិច្ចប្រាក់ និងការលើកកម្ពស់តួនាទីរបស់មនុស្សចាស់៕