Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

វៀតណាមស្នើឱ្យសហភាពអឺរ៉ុបដក «កាតលឿង» លើជលផលវៀតណាមក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ

វៀតណាមនិងសហភាពអឺរ៉ុប (EU) ឱ្យតម្លៃដល់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី វាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះជំហានអភិវឌ្ឍន៍ដ៏វិជ្ជមាននៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងភាគីទាំងពីរ ហើយឯកភាពបន្តជំរុញភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយវៀតណាម-សហភាពអឺរ៉ុប ឲ្យរីកចម្រើនកាន់តែជាក់ស្ដែងនិងមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុន។

នេះគឺជាខ្លឹមសារដែលបានឯកភាពគ្នាដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស វៀតណាម លោក ឡេ ហយទ្រុង (Le Hoai Trung) និងអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការអឺរ៉ុប និងជាតំណាងជាន់ខ្ពស់នៃសហភាពអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកគោលនយោបាយកិច្ចការបរទេសនិងសន្តិសុខ លោកស្រី កាចា កាលឡាស (Kaja Kallas) នៅក្នុងជំនួបដែលបានធ្វើឡើងនាថ្ងៃទី ២៣ ខែកក្កដា នៅខាងក្រៅកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី ៥៩ និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនានានៅទីក្រុងម៉ានីល ប្រទេសហ្វីលីពីន។

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស លោក ឡេ ហយទ្រុង បានជូនដំណឹងថា វៀតណាមកំពុងអនុវត្តន៍យ៉ាងប្ដូរផ្ដាច់នូវដំណោះស្រាយនានាដើម្បីទប់ស្កាត់និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់ មិនបានរាយការណ៍ និងមិនមានការគ្រប់គ្រង (IUU) ហើយស្នើឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបវាយតម្លៃប្រកបដោយសត្យានុម័តនិងពេញលេញអំពីការផ្លាស់ប្តូរជាក់ស្ដែង និងវិធានការថ្មីៗរបស់វៀតណាម ឆ្ពោះទៅដក «កាតលឿង» លើជលផលវៀតណាមក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។ លោករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថា វៀតណាមគោរពយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននូវស្តង់ដារអន្តរជាតិនានា ហើយកំពុងសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយ OECD ក្នុងដំណើរការវាយតម្លៃអំពីតម្លាភាព និងការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានពន្ធ;ស្នើសុំឱ្យសហភាពអឺរ៉ុបទទួលស្គាល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង និងវឌ្ឍនភាពជាក់ស្តែងរបស់វៀតណាម និងពិចារណាដកវៀតណាមចេញពីបញ្ជីតំបន់គតិយុត្តដែលមិនសហការលើបញ្ហាពន្ធដារ ក្នុងវគ្គត្រួតពិនិត្យជិតបំផុតនាពេលខាងមុខ។ ទន្ទឹមនឹងនោះ លោករដ្ឋមន្រ្តីបានស្នើឱ្យសហភាពអឺរ៉ុបបន្តជំរុញឱ្យប្រទេសសមាជិកដែលនៅសល់ ផ្តល់សច្ចាប័នលើកិច្ចព្រមព្រៀងការពារការវិនិយោគរវាងវៀតណាមនិងសហភាពអឺរ៉ុប (EVIPA) ឱ្យបានឆាប់ផងដែរ។

ទាក់ទងនឹងក្ដីកង្វល់ផ្សេងទៀត រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស លោក ឡេ ហយទ្រុង បានបញ្ជាក់ថា វៀតណាមឲ្យតម្លៃជានិច្ចដល់ការធានានិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្ស ដោយដាក់ប្រជាជនជាស្នូល ជាគោលដៅ និងជាកម្លាំងចលករនៃដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍ ព្រមទាំងសង្កត់ធ្ងន់លើសមិទ្ធផលសំខាន់ៗរបស់វៀតណាមក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច-សង្គម ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ ការពង្រីកលទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំ ការថែទាំសុខភាព សន្តិសុខសង្គម សមភាពយេនឌ័រ និងការកែលម្អគុណភាពជីវភាពរបស់ប្រជាជនដោយឥតឈប់ឈរផងដែរ។ យោងតាមលោករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ ហយទ្រុង ការផ្លាស់ប្តូរអំពីបញ្ហាដែលនៅតែមានភាពខុសគ្នា គួរតែត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងស្មារតីនៃការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមក ភាពស្មោះត្រង់ សុឆន្ទៈ និងស្ថាបនា; គោរពលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រ លក្ខខណ្ឌ កាលៈទេសៈ និងជម្រើសអភិវឌ្ឍន៍របស់ភាគីនីមួយៗ ព្រមទាំងទទួលស្គាល់ដោយសត្យានុម័តនូវកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនិងសមិទ្ធផលដែលភាគីនីមួយៗសម្រេចបាន៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក តូ ឡឹម ជាម្ចាស់ពានរង្វាន់សន្តិភាពអន្តរជាតិ Lev N. Tolstoy ឆ្នាំ២០២៦

អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក តូ ឡឹម ជាម្ចាស់ពានរង្វាន់សន្តិភាពអន្តរជាតិ Lev N. Tolstoy ឆ្នាំ២០២៦

គណៈវិនិច្ឆ័យនៃពានរង្វាន់សន្តិភាពអន្តរជាតិ Lev N. Tolstoy នៅថ្ងៃទី២៤ ខែកក្កដា បានប្រកាសសេចក្ដីសម្រេចចិត្ត ប្រគល់ពានរង្វាន់សន្តិភាពអន្តរជាតិ Lev N. Tolstoy ឆ្នាំ២០២៦ ដល់អគ្គលេខាគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម និងជាប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម លោក តូ ឡឹម ដើម្បីទទួលស្គាល់ការចូលរួមចំណែកដ៏ធំធេងរបស់មេដឹកនាំវៀតណាម ក្នុងការពង្រឹងសន្តិភាព និងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រជាជាតិនានា។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top