ព័ត៌មាន
វៀតណាមស្ថិតក្នុងក្រុមប្រទេសទាំង ៥ ដែលនាំមុខគេក្នុងវដ្តកំណើនសេដ្ឋកិច្ចថ្មី របស់អាស៊ាន
យោងតាមលោក Shan Saeed ដោយមានប្រជាជនសរុបជាង ៦១០ លាននាក់ ស្មើនឹងជិត ៩០% នៃចំនួនប្រជាជនក្នុងតំបន់ ក្រុមនេះមានគុណសម្បត្តិទាក់ទងនឹងទំហំរចនាសម្ព័ន្ធ ចាប់ពីទីផ្សារក្នុងស្រុកដ៏ធំរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានប្រជាជន ២៨៧ លាននាក់ រហូតដល់សមត្ថភាពផលិតនិងនាំចេញដ៏រឹងមាំរបស់វៀតណាមដែលមានប្រជាជនជាង ១០០ លាននាក់។
ទិន្នន័យកំណើនសម្រាប់ត្រីមាសទី ១ ឆ្នាំ ២០២៦ បង្ហាញថា វៀតណាមបានកត់ត្រាអត្រាកំណើនលឿនបំផុតគឺ ៧,៨៣% បើធៀបនឹងឆ្នាំមុន បន្ទាប់មកគឺប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ៥,៦១% និងម៉ាឡេស៊ី ៥,៤% ដោយមានកម្លាំងចលករពីការប្រើប្រាស់ឯកជន និងផលិតកម្ម។
លោក Shan Saeed បានកត់សម្គាល់ថា មូលដ្ឋានគ្រឹះម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចដ៏រឹងមាំ ត្រូវបានពង្រឹងដោយទុនបម្រុងអន្តរជាតិដ៏សម្បូរបែប ជួយប្រទេសទាំងនេះទប់ទល់នឹងការប្រែប្រួលអត្រាការប្រាក់សកល និងហានិភ័យនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយ។ គិតត្រឹមឆមាសទីមួយនៃឆ្នាំ ២០២៦ ទុនបម្រុងរូបិយប័ណ្ណបរទេសរបស់ថៃ កំពុងនាំមុខគេ ដោយមានជំនយន ២៨០,៥ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក បន្ទាប់មកគឺឥណ្ឌូនេស៊ី (១៤៨,២ ពាន់លានដុល្លារ) និងម៉ាឡេស៊ី (១៣០,៥ ពាន់លានដុល្លារ)៕