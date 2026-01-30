Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

វៀតណាមសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអង្គការសុខភាពពិភពលោកដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការផ្ទុះឡើងមេរោគ Nipah

នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតជាប្រចាំរបស់ក្រសួងការបរទេសនារសៀលថ្ងៃទី២៩ ខែមករា នៅទីក្រុងហាណូយ អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកស្រី ហ្វាម ធូ ហាំង បានឆ្លើយសំណួររបស់អ្នកយកព័ត៌មានទាក់ទងនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់វៀតណាមជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការផ្ទុះឡើងមេរោគ Nipah។
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេស លោក ស្រី ហ្វាម ធូហាំង (រូបថត៖ ក្រសួងការបរទេស)

លោកស្រី ហ្វាម ធូ ហាំងបានឲ្យដឹងថា រហូតមកដល់ពេលនេះ វៀតណាមមិនទាន់បានកត់ត្រាករណីណាមួយរងជំងឺដែលបង្កឡើងដោយមេរោគ Nipah នៅឡើយទេ ហើយត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេច ដើម្បីសហការជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺដ៏គ្រោះថ្នាក់នេះ។

“ដើម្បីឆ្លើយតបទៅ នឹងការផ្ទុះឡើងជំងឺរាតត្បាតនេះ ស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ច វៀត ណាមកំពុងសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយមូលដ្ឋាននានា ដើម្បីពង្រឹងការឃ្លាំមើល និងបង្ការជំងឺនៅតាមច្រកព្រំដែន មណ្ឌលសុខភាព និងនៅក្នុងសហគមន៍; ហើយត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចជាមួយនឹងវិធានការបង្ការ និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ។ ស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចវៀតណាមនឹងបន្តតាមដានយ៉ាងដិតដល់នូវការវិវត្តនៃជំងឺរាតត្បាត ដោយសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអង្គការសុខភាពពិភពលោក និងប្រទេសនានាជុំវិញពិភពលោក ដើម្បីអនុវត្តវិធានការបង្ការ និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺឲ្យទាន់ពេលវេលា និងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុត”៕

តាម​ VOV5​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

នាយប់ថ្ងៃទី ២៩ ខែមករា នៅមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពវប្បធម៌និងវិទ្យាសាស្ត្រ Van Mieu - Quoc Tu Giam គណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងហាណូយបានរៀបចំពិធីទទួលកិត្តិនាម ទីក្រុងហាណូយជាសមាជិកនៃបណ្តាញ "ទីក្រុងសិក្សាសកល" នៃអង្គការអប់រំ វិទ្យាសាស្ត្រ និងវប្បធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ (UNESCO)។
