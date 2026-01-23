ព័ត៌មាន
វៀតណាមរួមចំណែកក្នុងការលើកកម្ពស់ដំណើរការសន្តិភាពនៅតំបន់ហ្គាហ្សា បង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក
ក្នុងឱកាសនេះ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
លោក ប៊ូយ ថាញ់ សឺន បានជួបពិភាក្សាជាមួយសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រធានាធិបតី
ដូណាល់ ត្រាំ ក្នុងនោះមានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស ម៉ាកូ រូប៊ីអូ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរតនាគារ ស្កុត ប៊ែសិន និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
ហូវ៉ាដ លូតនីក ។ លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថា
វៀតណាមកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រធានាធិបតី ដូណាល់ ត្រាំ
ក្នុងការលើកកម្ពស់សន្តិភាព កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងវិបុលភាពនៅលើពិភពលោក
ហើយត្រៀមខ្លួនចូលរួមជាមួយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពក្នុងនាមជាសមាជិកស្ថាបនិក។
យោងតាមលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
វៀតណាមសង្ឃឹមថានឹងសម្របសម្រួលជាមួយសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ
ក្នុងការអនុវត្តផែនការសន្តិភាពតំបន់ហ្គាហ្សា
(ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិអនុម័តនៅថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥) ដោយហេតុនេះលើកកម្ពស់សន្តិភាពប្រកបដោយចីរភាពនៅមជ្ឈិមបូព៌ា។
នៅខាងភាគីសហរដ្ឋអាមេរិក
រដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រធានាធិ បតី ដូណាល់ ត្រាំ
បានបញ្ជាក់ពីការកោតសរសើរនិងយល់ព្រមលើកកម្ពស់ភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ទូលំទូលាយរវាងវៀតណាម
និងសហរដ្ឋអាមេរិកដល់កម្រិតកាន់តែស៊ីជម្រៅ និងមានប្រសិទ្ធភាពជាង
ក្នុងនោះមានការសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការចរចាពន្ធគយទៅវិញទៅមក។
ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ
ស្វាគមន៍សមាជិកភាពរបស់វៀតណាមក្នុងនាមជាសមាជិកស្ថាបនិកនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាព៕