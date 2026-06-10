ព័ត៌មាន
វៀតណាមមានបំណងបង្កើនទំនាក់ទំនងមិត្តភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុវិស័យជាមួយទីម័រខាងកើត
លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះលទ្ធផលនៃកិច្ចពិភាក្សារវាង លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទីម័រខាងកើត និងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញ ហ៊ឹង ហើយបានសម្តែងទំនុកចិត្តថា លទ្ធផលដែលសម្រេចបានក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចនេះនឹងបង្កើតក្របខ័ណ្ឌ និងមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ការពង្រឹង និងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី។ ទាក់ទងនឹងទិសដៅសហប្រតិបត្តិការនាពេលអនាគត លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋលោកតូ ឡឹម បានស្នើឱ្យប្រទេសទាំងពីរ បន្តពង្រឹងទំនាក់ទំនងនយោបាយ បង្កើនការផ្លាស់ប្តូរគណៈប្រតិភូ ទំនាក់ទំនងកម្រិតខ្ពស់ និងការផ្លាស់ប្ដូរប្រជាជន និងប្រជាជន; ជំរុញទំនាក់ទំនងរវាងបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម និងគណបក្សសមាជជាតិកសាងឡើងវិញទីម័រខាងកើត ដោយចែករំលែកបទពិសោធន៍លើការកសាងបក្ស ការគ្រប់គ្រង និងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ។ លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋក៏បានស្នើឱ្យភាគីទាំងពីរពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យការពារជាតិ និងសន្តិសុខ ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមសន្តិសុខប្រពៃណី និងក្រៅប្រពៃណី ក៏ដូចជា បើកទូលាយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យដែលមានសក្តានុពលសំខាន់ៗ។
រីឯខ្លួនវិះ នាយករដ្ឋមន្ត្រីទីម័រខាងកើត បានសម្តែងបំណងប្រាថ្នាចង់ឲ្យភាគីទាំងពីរ រៀបចំយ៉ាងឆាប់ៗ នូវកិច្ចប្រជុំដំបូងនៃគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី ដើម្បីពិភាក្សាអំពីផែនការ និងវិស័យសហប្រតិបត្តិការក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ រួមទាំងការពិចារណាលើវិស័យដែលវៀតណាមអាចគាំទ្រទីម័រខាងកើតសំដៅពង្រឹងការពឹងផ្អែកលើខ្លួន ឯងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច ការអភិវឌ្ឍសហគ្រាសឯកជន កែលម្អស្ថាប័ន និងអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ៕