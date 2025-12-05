Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

វៀតណាមពង្រឹងយន្តការការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងបរិយាកាសឌីជីថល

ពង្រឹងយន្តការការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងបរិយាកាសឌីជីថលគឺជាអាទិភាព ចម្បងរបស់ វៀតណាមក្នុងយុគសម័យថ្មី។ សារនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងសិក្ខាសាលា វិទ្យាសាស្ត្រ “សិទ្ធិមនុស្សក្នុងយុគសម័យឌីជីថល - ទ្រឹស្តីនិងការអនុវត្តជាក់ស្ដែង” ដែលបានបើកនាថ្ងៃទី ៥ ខែធ្នូ នៅខេត្ត Lao Cai។

ប្រជាជន​ស្វែងយល់នូវសេវកម្មបច្ចេកវិទ្យា នៅGRECO 2025។ រូបថត៖ VNA

នេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយនៅក្នុង ចំណោមសកម្មភាពឆ្ពោះទៅរកខួបលើកទី ៧៧ ទិវាសិទ្ធិមនុស្សពិភពលោក ដែល សម្របសម្រួលគ្នារៀបចំឡើងដោយការិយាល័យអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការដឹកនាំសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាល និងវិទ្យាស្ថានសិទ្ធិមនុស្ស បណ្ឌិត្យសភានយោបាយ ជាតិហូជីមិញ។
នៅក្នុងសិក្ខាសាលានេះ ប្រតិភូបានពិភាក្សាអំពីក្រុមខ្លឹមសារដូចជា៖ “ភាពឯកជន និងការការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន៖ ស្វ័យភាពទិន្នន័យ”; “សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិ និងសិទ្ធិព័ត៌មាន៖ ការគ្រប់គ្រងវេទិកាឌីជីថល”; “សមភាពនិងការការពារក្រុមងាយ រងគ្រោះ៖ បច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព”; “ការការពារ គ្រឹះមនោគមវិជ្ជារបស់បក្ស និងអធិបតេយ្យភាព
ឌីជីថលជាតិ”។ ប្រតិភូបានអះអាងថា ការធានាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងយុគសម័យឌីជីថល លែងជាជម្រើសទៀតហើយ ប៉ុន្តែជាតម្រូវការសត្យានុម័ត ជាភារកិច្ចយុទ្ធសាស្ត្ររបស់បក្ស រដ្ឋ និងសង្គមទាំងមូល។ នេះមិនមែនជាការងាររបស់ផ្នែកច្បាប់ បច្ចេកវិទ្យា សន្តិសុខ ឬការគ្រប់គ្រងរដ្ឋតែមួយមុខនោះទេ ប៉ុន្តែទាមទារឲ្យមានការសម្របសម្រួលពហុវិស័យ អន្តរវិស័យ និងការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីសហគមន៍ធុរកិច្ច អង្គការសង្គម អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ និងប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ៗទៀតផង៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

ចំណូលថវិការបស់ខេត្តក្វាងនិញនៅឆ្នាំ២០២៥ គ្រោងនឹងលើសពី ៤៣%

នៅឆ្នាំ២០២៥ ខេត្តក្វាងនិញបានដាក់ចេញគោលដៅកំណើនពីរខ្ទង់ ដោយមាន ចំណូលថវិកាជាង ៥៧,៣ ទ្រីលានដុង។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ លើសពីផែនការ ឆ្ងាយណាស់ ខេត្តក្វាងនិញគ្រោងនឹងសម្រេចបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពេញមួយឆ្នាំចំនួន ១៤% និងចំណូលថវិកាត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថា មានចំនួន ៨២,២ ទ្រីលានដុង ពោល គឺកើនឡើង ៤៣% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងគោលដៅ។
