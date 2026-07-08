Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

វៀតណាមផ្តល់​ជំនួយ ៣០០,០០០ ដុល្លារ ដល់ប្រទេស​វេណេស៊ុយអេឡា​ដើម្បីជំនះលើ​ផលវិបាកនៃគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ

វៀតណាមផ្តល់​ជំនួយ ៣០០,០០០ ដុល្លារ ដល់វេណេស៊ុយអេឡា​ដើម្បីជំនះលើ​ផលវិបាកនៃគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ

ក្រុម​ជួយ​សង្គ្រោះ​វៀតណាម ធ្វើការ​ស្វែងរក​​ជន​រងគ្រោះ​នៅវេណេស៊ុយអេឡា។ រូបថត៖ QĐND

នៅ​ចំពោះ​មុខការខូច​​ខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរឋាង​អាយុជីវិតមនុស្ស និងទ្រព្យសម្បត្តិដែលបណ្តាលមកពីការ​រញ្ជួយដី​ចំនួន​ពីរ​លើក​នៅថ្ងៃទី ២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២៦ ដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋាន​នៃ​ចំណង​សាមគ្គីភាព មិត្តភាពប្រពៃណី និងស្មារតីនៃការគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមករវាងប្រជាជនវៀតណាម និងប្រជាជនវេណេស៊ុយអេឡា បក្ស រដ្ឋ និងប្រជាជនវៀតណាម បានសម្រេចចិត្ត​ផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌បន្ទាន់ចំនួន ៣០០,០០០ ដុល្លារអាមេរិក ដើម្បីជួយរដ្ឋាភិបាល និងប្រជាជនវេណេស៊ុយអេឡា ជំនះ​លើ​ផលវិបាកនៃគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ និងស្ថេរភាពជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន​នៅក្នុងតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកច្បាប់ និងយុត្តិធម៌ លើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងវៀតណាម-ម៉ាឡេស៊ី

ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកច្បាប់ និងយុត្តិធម៌ លើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងវៀតណាម-ម៉ាឡេស៊ី

នាព្រឹកថ្ងៃទី ៧ ខែកក្កដា នៅអគាររដ្ឋសភា លោក Tran Thanh Man ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម បានទទួលជួបលោក Tan Sri Mohd Dusuki Mokhtar អគ្គព្រះរាជអាជ្ញាម៉ាឡេស៊ី ដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចការងារនៅប្រទេសវៀត​ណាម​។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top