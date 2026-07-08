ព័ត៌មាន
វៀតណាមផ្តល់ជំនួយ ៣០០,០០០ ដុល្លារ ដល់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដើម្បីជំនះលើផលវិបាកនៃគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ
នៅចំពោះមុខការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរឋាងអាយុជីវិតមនុស្ស និងទ្រព្យសម្បត្តិដែលបណ្តាលមកពីការរញ្ជួយដីចំនួនពីរលើកនៅថ្ងៃទី ២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២៦ ដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃចំណងសាមគ្គីភាព មិត្តភាពប្រពៃណី និងស្មារតីនៃការគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមករវាងប្រជាជនវៀតណាម និងប្រជាជនវេណេស៊ុយអេឡា បក្ស រដ្ឋ និងប្រជាជនវៀតណាម បានសម្រេចចិត្តផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌បន្ទាន់ចំនួន ៣០០,០០០ ដុល្លារអាមេរិក ដើម្បីជួយរដ្ឋាភិបាល និងប្រជាជនវេណេស៊ុយអេឡា ជំនះលើផលវិបាកនៃគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ និងស្ថេរភាពជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់៕