ព័ត៌មាន
វៀតណាមផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីមហាសន្និបាតលើកទី១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមទៅកាន់ស្ថាប័នតំណាងការទូតបរទេស
“គោលជំហរដ៏ខ្ជាប់ខ្ជួនរបស់វៀតណាមគឺ ឯករាជ្យ ភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួន សន្តិភាព មិត្តភាព កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការអភិវឌ្ឍ ពហុភាគីនិយម និងការធ្វើពិពិធកម្មទំនាក់ទំនងកិច្ចការបរទេស; ធានាផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិខ្ពស់បំផុតដោយផ្អែកលើគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋាននៃធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការដោយសមភាព និងផ្តល់ផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមក; ធ្វើជាមិត្ត ជាដៃគូដែលអាចទុកចិត្តបាន និងជាសមាជិកដ៏សកម្ម និងមានទំនួលខុសត្រូវនៃសហគមន៍អន្តរជាតិ; ចូលរួមយ៉ាងសកម្ម និងមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហារួមក្នុងតំបន់ និងអន្តរជាតិ”។
“ប្រការដែលបានបំផុសគំនិតយ៉ាងពិតប្រាកដ ដល់រឿងរ៉ាវរបស់ប្រទេសវៀតណាម មិនមែនគ្រាន់តែជាតួរលេខសុទ្ធសាធប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងជាការប្តេជ្ញាចិត្តដើម្បីធានាថា កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនឹងនាំមកនូវជីវភាពរស់នៅកាន់តែប្រសើរឡើងសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាទៀតផង។ នោះគឺជាការសន្យាចំពោះការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព ដោយផ្តោតលើមនុស្ស កាត់បន្ថយវិសមភាព និងការពង្រឹងស្ថាប័ន។ នោះគឺជាភាពក្លាហាននៅពេលប្រឈមមុខនឹងភាពងាយរងគ្រោះដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ខណៈពេលដែលខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីអនាគតដ៏បៃតងនិងមានភាពធន់ជាងមុន”។
បណ្ដាឯកអគ្គរដ្ឋទូត និងតំណាងស្ថាប័នបរទេសប្រចាំនៅប្រទេសវៀតណាម ក៏បានជឿជាក់ថា មហាសន្និបាតលើកទី ១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម នឹងទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងធំធេង៕