ព័ត៌មាន

វៀតណាមប្រកាន់ខ្ជាប់នូវវិធីសាស្ត្រ "យកមនុស្សជាមជ្ឈមណ្ឌល" ក្នុងការគ្រប់គ្រងការធ្វើចំណាកស្រុក

វេទិកាត្រួត​ពិនិត្យការធ្វើចំណាកស្រុកអន្តរជាតិ (IMRF) លើកទី ២ បានប្រព្រឹត្តទៅនៅទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉ក សហរដ្ឋអាមេរិក ក្នុង​បរិបទដែលការធ្វើចំណាកស្រុកអន្តរជាតិបន្តប្រឈមមុខនឹងបញ្ហា​ប្រឈមដ៏​ស្មុគស្មាញជាច្រើន។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះបានទាក់ទាញការចូលរួមពីប្រទេសជិត ១៣០ រួមជាមួយ​អង្គការអន្តរជាតិ និង​ភាគី​ពាក់ព័ន្ធ​ជាច្រើន​។

វេទិកានេះ សំដៅត្រួត​ពិនិត្យលទ្ធផលនៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសកលស្តីពីការធ្វើចំណាកស្រុក​ស្រប់ច្បាប់ សុវត្ថិភាព និង​មានសណ្តាប់ធ្នាប់ (កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​ GCM) ចាប់តាំងពីវេទិកាលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំ ២០២២ ហើយ​បានពិភាក្សាអំពីឱកាស និងបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ការធ្វើចំណាកស្រុក និងកំណត់អាទិភាពសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅដំណាក់កាលបន្ទាប់។

វេទិកាត្រួត​ពិនិត្យការធ្វើចំណាកស្រុកអន្តរជាតិ (IMRF) លើកទី ២ ។ រូ​បថត៖ ក្រសួងការបរទេស​

ដោយបញ្ជាក់ថា វៀតណាម​បន្ត​ប្រកាន់​ខ្ជាប់នូវវិធីសាស្រ្ត "តុល្យភាព និងយក​មនុស្ស​ជាមជ្ឈមណ្ឌល" ក្នុងការគ្រប់គ្រងការធ្វើចំណាកស្រុក លោកស្រី Phan Thi Minh Giang អនុប្រធាន​នាយក​ដ្ឋាន​កុងស៊ុលបាន​ឲ្យ​ដឹងថា វៀតណាមកំពុងអនុវ​ត្ត​យ៉ាង​សកម្ម​នូវ​ផែនការអនុវត្តកិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​ GCM ដែលចេញផ្សាយក្នុងឆ្នាំ ២០២០ ជាពិសេស ការ​បន្តកែលម្អគោលនយោបាយ និងច្បាប់ បង្កើន​ជម្រើសនៃការ​ធ្វើចំណាកស្រុកស្របច្បាប់ និងសុវត្ថិភាពតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្លាំងពលកម្មទ្វេភាគី ការជ្រើសរើសបុគ្គលិកដោយយុត្តិធម៌ និងកាត់បន្ថយថ្លៃដើមធ្វើចំណាកស្រុក ខណៈពេលដែលក៏បង្កើនល្បឿននៃ​ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលក្នុងការគ្រប់គ្រងការធ្វើចំណាកស្រុកផងដែរ។​

តំណាងវៀតណាមបានសង្កត់ធ្ងន់លើតម្រូវការក្នុងការពង្រីកបណ្តាញធ្វើចំណាកស្រុកស្របច្បាប់ ប្រកបដោយចីរភាព ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតាមបណ្តោយផ្លូវ​ធ្វើចំណាកស្រុក និងលើកកម្ពស់វិធីសាស្រ្តផ្តោតលើជនរងគ្រោះក្នុងការទប់ស្កាត់ និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្ស និងការធ្វើចំណាកស្រុកខុស​ច្បាប់ ហើយ​ទន្ទឹមនឹងនោះ ក៏បាន​សន្យាសហប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូ​នានា ដើម្បី​ជំរុញការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀង GCM៕

វេទិកា IMRF បាន​ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរយៈពេលបួនថ្ងៃ (ថ្ងៃទី ៥-៨ ខែឧសភា) រួមមានសម័យពិភាក្សាតុមូល សម័យពិភាក្សាគោលនយោបាយ និងសម័យ​ប្រជុំ​ពេញ​អង្គ។ ប្រទេសជាង ៩០ បានដាក់របាយការណ៍ស្ម័គ្រចិត្ត​ ត្រួត​ពិនិត្យការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀង GCM កើនឡើងប្រហែល ៣០% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ ២០២២។ បន្ទាប់ពីធ្វើ​ការងាររយៈពេលបួនថ្ងៃ ប្រទេសនានាបានអនុម័តជាឯកច្ឆ័ន្ទលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍វឌ្ឍនភាពមួយដើម្បីលើក​​កម្ពស់ការគ្រប់គ្រងការធ្វើចំណាកស្រុក​ប្រកប​ដោយសុវត្ថិភាព មានសណ្តាប់ធ្នាប់ និងយក​មនុស្ស​ជាមជ្ឈមណ្ឌល៕

តាម vovworld.vn/km-KH

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង៖ កសាងវិស័យការទូតគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ទំនើប និងវិជ្ជាជីវៈ

នៅព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក ឡេ មិញហ៊ឹង បានដឹកនាំជំនួបធ្វើការជាមួយក្រសួងការបរទេស ស្តីពីស្ថានភាពទាក់ទងនឹងការអនុវត្តភារកិច្ចក្នុងរយៈពេលកន្លងមក ក៏ដូចជាទិសដៅនិងភារកិច្ចយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ៗនិងបន្ទាន់ នាពេលខាងមុខ។
