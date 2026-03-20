វៀតណាមបានកែលម្អគោលនយោបាយ បង្កើនសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍន៍ការនេសាទប្រកបដោយចីរភាព
យោងតាមលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
ត្រឹន ហុង ហា វៀតណាមមិនត្រឹមតែចាត់ទុកការអនុវត្តអនុសាសន៍នេសាទប្រឆាំង IUU ជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីដក "កាតលឿង" ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញ
បានកំណត់ថានេះជាបញ្ហានៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព ការការពារធនធាននេសាទ
និងធានាជីវភាពរស់នៅរយៈពេលវែងសម្រាប់ប្រជាជន និងជាការទទួលខុសត្រូវរបស់វៀតណាមចំពោះបញ្ហាក្នុងតំបន់
និងសកលលោក។ វៀតណាមសង្ឃឹម ថា នឹងបន្តស្តាប់មតិយោបល់ពីក្រុមត្រួតពិនិត្យ IUU តាមនោះ ជួយវៀត ណាមកែលម្អគោលនយោបាយ បង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងនេសាទ
ប្រើប្រាស់ធនធានសមុទ្រប្រកបដោយចីរភាព និងបំពេញការទទួលខុសត្រូវជាតិរបស់ខ្លួនចំពោះបញ្ហាមហាសមុទ្រ។
វៀតណាមប្តេជ្ញាពិនិត្យ
និងធ្វើវិសោធនកម្មបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធនាពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខ
ដោះស្រាយយ៉ាងតឹងរ៉ឹង ការរំលោភបំពាន និងបង្ហាញជាសាធារណៈនូវលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេត IUU។
រីឯខ្លួនវិញ លោក Fernando Andresen Guimaraes នាយកនៃនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងមហាសមុទ្រអន្តរជាតិនិងជលផលប្រកបដោយចីរភាព អគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចការសមុទ្រ និងនេសាទ (DG MARE) ប្រធានក្រុមត្រួតពិនិត្យ IUU បានឲ្យដឹងថា វៀតណាមបានខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងលេចធ្លោ និងសម្រេចបានវឌ្ឍនភាពគួរឱ្យកត់សម្គាល់ក្នុងការលុបបំបាត់ IUU។ EC តែងតែត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីគាំទ្រវៀតណាមឱ្យបញ្ចប់ដំណើរការនេះ និងដកកាតលឿងចេញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ៕