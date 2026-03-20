ព័ត៌មាន

វៀតណាមបានកែលម្អគោលនយោបាយ បង្កើនសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍន៍ការនេសាទប្រកបដោយចីរភាព

នេះជាការបញ្ជាក់របស់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក ត្រឹន ហុង ហា នៅក្នុងសម័យប្រជុំការងារនាថ្ងៃទី ១៩ ខែមីនា ជាមួយក្រុមត្រួតពិនិត្យរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុប (EC) ក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចរបស់ក្រុមការងារ នៅ វៀតណាម ដើម្បីវាយតម្លៃនិងពិនិត្យឡើងវិញនូវការអនុវត្តវិធានការដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់ មិនបានរាយការណ៍ និងមិនមានការគ្រប់គ្រង (IUU) នៅវៀតណាម។
ក្រុមត្រួតពិនិត្យ IUU របស់ EC ធ្វើការនៅប្រទេសវៀតណាម (រូបថត៖ VOV)

យោងតាមលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ត្រឹន ហុង ហា វៀតណាមមិនត្រឹមតែចាត់ទុកការអនុវត្តអនុសាសន៍នេសាទប្រឆាំង IUU ជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីដក "កាតលឿង" ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញ បានកំណត់ថានេះជាបញ្ហានៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព ការការពារធនធាននេសាទ និងធានាជីវភាពរស់នៅរយៈពេលវែងសម្រាប់ប្រជាជន និងជាការទទួលខុសត្រូវរបស់វៀតណាមចំពោះបញ្ហាក្នុងតំបន់ និងសកលលោក។ វៀតណាមសង្ឃឹម ថា នឹងបន្តស្តាប់មតិយោបល់ពីក្រុមត្រួតពិនិត្យ IUU តាមនោះ ជួយវៀត ណាមកែលម្អគោលនយោបាយ បង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងនេសាទ ប្រើប្រាស់ធនធានសមុទ្រប្រកបដោយចីរភាព និងបំពេញការទទួលខុសត្រូវជាតិរបស់ខ្លួនចំពោះបញ្ហាមហាសមុទ្រ។ វៀតណាមប្តេជ្ញាពិនិត្យ និងធ្វើវិសោធនកម្មបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធនាពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខ ដោះស្រាយយ៉ាងតឹងរ៉ឹង ការរំលោភបំពាន និងបង្ហាញជាសាធារណៈនូវលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេត IUU។

រីឯខ្លួនវិញ លោក Fernando Andresen Guimaraes នាយកនៃនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងមហាសមុទ្រអន្តរជាតិនិងជលផលប្រកបដោយចីរភាព អគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចការសមុទ្រ និងនេសាទ (DG MARE) ប្រធានក្រុមត្រួតពិនិត្យ IUU បានឲ្យដឹងថា វៀតណាមបានខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងលេចធ្លោ និងសម្រេចបានវឌ្ឍនភាពគួរឱ្យកត់សម្គាល់ក្នុងការលុបបំបាត់ IUU។ EC តែងតែត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីគាំទ្រវៀតណាមឱ្យបញ្ចប់ដំណើរការនេះ និងដកកាតលឿងចេញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម

ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះ ចាប់ពីថ្ងៃទី ២២-២៥ ខែមីនា តបតាមការអញ្ជើញរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ី មីខាអ៊ីល មីស៊ូស្ទីន (Mikhail Mishustin)។
