វៀតណាមបង្ហាញពីតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ ក្នុងការជំរុញពហុភាគីនិយម
ថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ ទាក់ទងនឹងបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមប្រចាំនៅអូទ្រីស លោក Vu Le Thai Hoang បានសង្កត់ធ្ងន់លើតួនាទីស្នូលរបស់ទីភ្នាក់ងារថាមពលបរិមាណូអន្តរជាតិ (IAEA) នៅក្នុងស្ថាបត្យកម្មអភិបាលកិច្ចនុយក្លេអ៊ែរសកល ជាពិសេសក្នុងការលើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់ថាមពលនុយក្លេអ៊ែរសម្រាប់គោលបំណងសន្តិភាព ធានាសុវត្ថិភាព និងសន្តិសុខនុយក្លេអ៊ែរ និងអនុវត្តយន្តការការពារ បង្កើនទំនុកចិត្ត និងតម្លាភាព។ លោកបានបញ្ជាក់ពីទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធរវាងសកម្មភាពរបស់ IAEA និងការអនុវត្តសន្ធិសញ្ញាមិនរីកសាយភាយនុយក្លេអ៊ែរ (NPT) ហើយបានបញ្ជាក់ថា ចាំបាច់ត្រូវរក្សាវិធីសាស្រ្តដែលមានតុល្យភាពរវាងសសរស្តម្ភទាំងបីនៃ NPT គឺការមិនរីកសាយភាយ ការរំសាយអាវុធ និងការប្រើប្រាស់ថាមពលនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីគោលដៅសន្តិភាព ដោយធានាថា គ្មានសសរស្តម្ភណាមួយត្រូវបានធ្វេសប្រហែស ឬអនុវត្តតាមរបៀបដែលប៉ះពាល់ដល់សសរស្តម្ភផ្សេងទៀតឡើយ។
លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតក៏បាននិយាយថា នាពេលខាងមុខ អាស៊ាននឹងបន្តពង្រឹងការសម្របសម្រួលជាមួយ GRULAC ក្នុងការជំរុញវិធីសាស្រ្តតុល្យភាព ធានាសុចរិតភាពនៃសន្ធិសញ្ញា ហើយយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការអភិវឌ្ឍន៍ ជាពិសេសសសរស្តម្ភទី៣ ស្តីពីការប្រើប្រាស់ថាមពលនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីគោលដៅសន្តិភាព រួមទាំងការបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានបច្ចេកវិទ្យា ការកសាងសមត្ថភាព និងការលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការបច្ចេកទេសតាមរយៈ IAEA៕