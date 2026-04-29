វៀតណាមបង្កើនទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីជាមួយបណ្តាប្រទេសអាស៊ាន និង EU
ក្នុងកិច្ចពិភាក្សាជាមួយលោក Thongsavan Phomvihane ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឡាវ ភាគីទាំងពីរបានឯកភាព ខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីត្រៀមរៀបចំសកម្មភាពរំលឹកខួបឆ្នាំមិត្តភាពនិងសាមគ្គីភាពវៀតណាម-ឡាវ ឡាវ-វៀតណាម ចាប់ពីដើមឆ្នាំ២០២៧; បន្តសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេសពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងយន្តការសហប្រតិបត្តិការ រវាងវៀតណាម ឡាវ និងកម្ពុជា ដើម្បីត្រៀមរៀបចំសម្រាប់សន្និសីទពហុភាគីនិងអនុតំបន់ ដែលវៀតណាមជាម្ចាស់ផ្ទះនៅឆ្នាំ២០២៦។
ក្នុងជំនួបជាមួយលោក Sihasak Phuangketkeow ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃ ភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាអំពីវិធានការត្រៀមរៀបចំសម្រាប់សកម្មភាពរំលឹកខួបលើកទី ៥០ ទិវាបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតវៀតណាម-ថៃនៅឆ្នាំ២០២៦។ ភាគីទាំងពីរក៏បានយល់ព្រម សុក្រឹត្យនិងអនុម័តលើកម្មវិធីសកម្មភាពសម្រាប់ដំណាក់កាល២០២៦-២០៣០ក្នុងពេលឆាប់ៗ ដើម្បីអនុវត្តភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយវៀតណាម-ថៃ ឲ្យកាន់តែជាក់ស្តែង និងមានប្រសិទ្ធភាព។
ក្នុងជំនួបជាមួយអនុប្រធាន EC លោកស្រី Kaja Kallas និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសាធារណរដ្ឋឆែក អូទ្រីស អាល្លឺម៉ង់ ប៉ូឡូញ ស្លូវេនី លីទុយអានី និងស៊ីប លោករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ ហយ ទ្រុង បានស្នើឱ្យ EU ឆាប់ផ្តល់សច្ចាប័នលើកិច្ចព្រមព្រៀងការពារការវិនិយោគវៀតណាម-សហភាពអឺរ៉ុប (EVIPA) ; ដកកាតលឿង IUU ចំពោះជលផលវៀតណាម និងដកវៀតណាមចេញពី «បញ្ជីប្រទេសមិនសហការលើការយកពន្ធ» ឲ្យបានឆាប់ៗ៕