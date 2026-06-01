Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

វៀតណាមបង្កើត​សញ្ញាសម្គាល់នៅ Asian Pop Culture Festival

នៅថ្ងៃទី ៣០ និង ៣១ ខែឧសភា នៅ​មជ្ឈមណ្ឌលតាំង​ពិព័រណ៍ Paris Montreuil Expo បានក្លាយជាកន្លែង​ជួបជុំ​គ្នា​សម្រាប់អ្នកស្រឡាញ់វប្បធម៌អាស៊ីរាប់ពាន់នាក់ ដែលបានរៀបចំមហោស្រពវប្បធម៌​ប៉ុបអាស៊ី (Asian Pop Culture Festival - APCF) - ពិធីបុណ្យវប្បធម៌មហាជនអាស៊ីដ៏ធំបំផុតតាំងពីមុន​មក នៅទីក្រុងប៉ារីស ប្រទេសបារាំង។

គណៈប្រតិភូវៀតណាមបានសម្តែសម្លៀកបំពាក់និងវប្បធម៌ប្រពៃណីនៅក្នុងកម្មវិធី។ រូបថត៖ VNA

ព្រឹត្តិការណ៍នេះបានប្រមូលផ្តុំអ្នកតំណាងមកពីប្រទេសជាច្រើនជាមួយនឹងសកម្មភាពចម្រុះចាប់ពីតន្ត្រី ការរចនា​ម៉ូដ ម្ហូបអាហារ សិល្បៈប្រពៃណី រហូតដល់ផលិតផល​នវានុវត្តន៍សហសម័យ។ នៅក្នុង​បរិយាកាសដ៏សម្បូរបែបនោះ គណៈ ប្រតិភូវៀតណាមបានបន្សល់ទុកនូវសញ្ញាសម្គាល់ជាច្រើន ជាមួយនឹងសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ ម្ហូបអាហារ ផលិតផលកសិកម្ម អាវផាយ និងកីឡា​ទាត់សី។

នេះជាលើកដំបូងដែលវៀតណាមបានចូលរួមក្នុងមហោស្រពនេះ ដោយមានស្តង់ប្រមាណ ១០ ស្តង់ រួមមាន​ស្តង់លក់​ម្ហូប​អាហារចំនួន ៦ និងបរិយាកាសឧទ្ទេសនាមវប្បធម៌ជាតិជាច្រើន​ទៀត​។ ក្រៅពីការឧទ្ទេសនាម​កីឡា និងម្ហូបអាហារ គណៈប្រតិភូវៀតណាមក៏នាំមកនូវសម្រស់ប្រពៃណី តាមរយៈអា​វផាយ និងការសម្តែងសិល្បៈ​ផងដែរ៕​

តាម VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ពិធីប្រកាសសេចក្តីសម្រេចចិត្ត​លើកលែងទោសឆ្នាំ២០២៦

ពិធីប្រកាសសេចក្តីសម្រេចចិត្ត​លើកលែងទោសឆ្នាំ២០២៦

នៅព្រឹកថ្ងៃទី១ ខែមិថុនា នៅពន្ធនាគារ​ថាញ់សួន (ហាណូយ) ក្រសួងនគរបាលវៀតណាម​បានរៀបចំពិធីប្រកាសសេចក្តីសម្រេចចិត្ត​លើកលែងទោសឆ្នាំ២០២៦ របស់ប្រធានរដ្ឋ។ លោក ហ្វាម យ៉ា ទូក ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ការលើកលែងទោសឆ្នាំ២០២៦ បានចូលរួមពិធីនេះ។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top