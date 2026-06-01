វៀតណាមបង្កើតសញ្ញាសម្គាល់នៅ Asian Pop Culture Festival
ព្រឹត្តិការណ៍នេះបានប្រមូលផ្តុំអ្នកតំណាងមកពីប្រទេសជាច្រើនជាមួយនឹងសកម្មភាពចម្រុះចាប់ពីតន្ត្រី ការរចនាម៉ូដ ម្ហូបអាហារ សិល្បៈប្រពៃណី រហូតដល់ផលិតផលនវានុវត្តន៍សហសម័យ។ នៅក្នុងបរិយាកាសដ៏សម្បូរបែបនោះ គណៈ ប្រតិភូវៀតណាមបានបន្សល់ទុកនូវសញ្ញាសម្គាល់ជាច្រើន ជាមួយនឹងសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ ម្ហូបអាហារ ផលិតផលកសិកម្ម អាវផាយ និងកីឡាទាត់សី។
នេះជាលើកដំបូងដែលវៀតណាមបានចូលរួមក្នុងមហោស្រពនេះ ដោយមានស្តង់ប្រមាណ ១០ ស្តង់ រួមមានស្តង់លក់ម្ហូបអាហារចំនួន ៦ និងបរិយាកាសឧទ្ទេសនាមវប្បធម៌ជាតិជាច្រើនទៀត។ ក្រៅពីការឧទ្ទេសនាមកីឡា និងម្ហូបអាហារ គណៈប្រតិភូវៀតណាមក៏នាំមកនូវសម្រស់ប្រពៃណី តាមរយៈអាវផាយ និងការសម្តែងសិល្បៈផងដែរ៕