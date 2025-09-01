ព័ត៌មាន
វៀតណាមនឹងឈានចូលដំណាក់កាលបង្កើនកំណើនថ្មីយ៉ាងឆាប់រហ័ស
វិភាគសមិទ្ធិផលសេដ្ឋកិច្ចដែលវៀតណាមសម្រេចបាន សាស្ត្រាចារ្យ បណ្ឌិត Phan Kim Nga (Pan Jin’e) វិទ្យាស្ថានសិក្សាម៉ាក្សនិយម បណ្ឌិត្យសភាវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមចិន អ្នកជំនាញបណ្តាបញ្ហាវៀតណាមបានចាត់ទុក ថា វៀតណាមជាការអនុវត្តជោគជ័យក្នុងការរួមផ្សំសង្គមនិយមជាមួយសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារ។ ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និងការងារយុត្តិធម៌សង្គមរបស់វៀតណាមក៏ទទួលបានលទ្ធផលគួរឱ្យកត់សម្គាល់ ហើយត្រូវបានវាយតម្លៃដោយធនាគារពិភពលោកថាជា “គំរូនៃការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍”។
ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះ យោងតាមលោក Zhang Jianguo អតីតប្រធាននាយកដ្ឋានអឺរ៉ុបខាងលិច គណៈកម្មការទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្តចិន និងជាអគ្គលេខាធិការសមាគម Charhar នៃប្រទេសចិនថា កិច្ចការផ្លាស់ប្តូរថ្មី ឆ្នាំ ១៩៨៦ បានកត់សម្គាល់ចំណុចរបត់មួយក្នុងការអភិវឌ្ឍរបស់វៀតណាម។ ក្នុងដំណាក់កាល កិច្ចការផ្លាស់ប្តូរសេដ្ឋកិច្ចនិងបើកទ្វាររបស់វៀតណាមបាននាំ មកនូវលទ្ធផលគួរឱ្យកត់សម្គាល់ជាពិសេស នៅពេលសម្រេចបាននូវកំណើនគួរឱ្យកត់សម្គាល់។ ចាប់ពីឆ្នាំ ២០២២ ដល់បច្ចុប្បន្ន វៀតណាមតែងតែរក្សាបាននូវអត្រាកំណើនប្រចាំឆ្នាំជាមធ្យមប្រហែល ៦% ក្លាយជាកត្តាជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍។
អ្នកជំនាញវៀតណាម លោក Wei Wei បានចាត់ទុកថា ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះ វៀតណាមបានអនុវត្តកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅនិងយ៉ាងខ្លាំងក្លា ដោយកំណត់ឡើងវិញនូវប្រព័ន្ធនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ច តាមរយៈកំណែទម្រង់យ៉ាងទូលំទូលាយនិងស៊ីជម្រៅ។ អ្នកជំនាញរូបនេះបានអះអាងថា សេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមនឹងបន្តបង្កើនកំណើន សម្បីតែនៅកម្រិតខ្ពស់ជាងមធ្យមភាគក្នុងតំបន់ក៏ដោយ។
ដោយវាយតម្លៃលើទស្សនវិស័យអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់វៀតណាមនាពេលខាងមុខ សាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិត Phan Kim Nga បានចាត់ទុកថា សេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមត្រូវបានរំពឹងថានឹងបន្តសន្ទុះកំណើន។ នៅឆមាសទីមួយនៃឆ្នាំ ២០២៥ អត្រាកំណើន GDP របស់វៀតណាមបានឈានដល់ ៧,៥២% ដែលជាកម្រិតខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ ២០១១។ ប្រការនេះបង្ហាញថា វៀតណាមហៀបនឹងឈានចូលដំណាក់កាលថ្មីនៃកំណើនយ៉ាងឆាប់រហ័ស៕