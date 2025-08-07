Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

វៀតណាមនិងអេហ្ស៊ីបលើកកំពស់ទំនាក់ទំនងទៅជាដៃគូលើគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ

នាថ្ងៃទី៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៥ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណើរទស្សនកិច្ចថ្នាក់រដ្ឋរបស់ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក លឿង គឿង នៅសាធារណរដ្ឋអារ៉ាប់អេហ្ស៊ីប (៣-៦ សីហា ២០២៥) ភាគីទាំងពីរបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយអំពីការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីវៀតណាម - អេហ្ស៊ីប ទៅភាពជាដៃគូលើគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ។
លោកប្រធានាធិបតី អេហ្ស៊ីប លោក Abdel Fattah Al-Sisi និងប្រធានាធិបតីវៀតណាម លោក លឿង គឿង។ រូបថត៖ VOV

សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមបានបញ្ជាក់ថា ការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងទៅភាពជាដៃគូលើគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងដំណាក់កាលថ្មី បង្កើតការជឿទុកចិត្តខាងនយោបាយខ្ពស់នៅគ្រប់កម្រិត; ពង្រីកទំហំនិងកម្រិតនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងលក្ខណៈកាន់តែទូលំទូលាយ ជាក់ស្តែង  និងស៊ីជម្រៅលើគ្រប់វិស័យ។

តាមនោះ ភាគីទាំងពីរបានឯកភាពពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការពារជាតិ សន្តិសុខ ច្បាប់ និងយុត្តិធម៌ បង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងចែករំលែកបទពិសោធន៍ក្នុងការរក្សាសន្តិភាព និងការសម្របសម្រួលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងជម្លោះក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក។

វៀតណាមនិងអេហ្ស៊ីបស្វាគមន៍ការជំរុញការស្រាវជ្រាវឆ្ពោះទៅរកការចាប់ផ្តើមការចរចាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចទ្វេភាគី; បានឯកភាពផ្តល់អាទិភាពដល់ការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិនិយោគលើវិស័យដូចជា៖ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ នវានុវត្តន៍ បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន បរិវត្តកម្មឌីជីថល និងការផ្លាស់ប្តូរថាមពល។ ពង្រីកបញ្ជីមុខទំនិញនិងវិស័យអាទិភាពរួមមានជលផល វាយនភ័ណ្ឌ ឧបករណ៍អគ្គិសនី ជី ស្បៀងអាហារ រួមទាំងផលិតផលហាឡាល់ សារធាតុគីមី ឱសថ គ្រឿងសំអាង ថាមពលថ្មី ថាមពលកកើតឡើងវិញ យានយន្តអគ្គិសនី ឡូជីស្ទិគ ការវិនិយោគទេសចរណ៍ ការវិនិយោគកសិកម្ម មណ្ឌលឧស្សាហកម្ម និងតំបន់សេដ្ឋកិច្ច។

ភាគីទាំងពីរបានឯកភាពជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា បរិវត្តកម្មឌីជីថល នវានុវត្តន៍ និងបង្កើតលក្ខខណ្ឌអំណោយផលសម្រាប់សហគ្រាសនៃភាគីទាំងពីរក្នុងការតភ្ជាប់ ផ្លាស់ប្តូរ និងសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យទាំងនេះ; ឯកភាពបង្កើនសកម្មភាពផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌ និងរៀបចំសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌របស់ប្រទេសនីមួយៗនៅក្នុងប្រទេសដទៃទៀត៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេង​វៀតណាម

