វៀតណាមនិងអេហ្ស៊ីបលើកកំពស់ទំនាក់ទំនងទៅជាដៃគូលើគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ
សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមបានបញ្ជាក់ថា ការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងទៅភាពជាដៃគូលើគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងដំណាក់កាលថ្មី បង្កើតការជឿទុកចិត្តខាងនយោបាយខ្ពស់នៅគ្រប់កម្រិត; ពង្រីកទំហំនិងកម្រិតនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងលក្ខណៈកាន់តែទូលំទូលាយ ជាក់ស្តែង និងស៊ីជម្រៅលើគ្រប់វិស័យ។
តាមនោះ ភាគីទាំងពីរបានឯកភាពពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការពារជាតិ សន្តិសុខ ច្បាប់ និងយុត្តិធម៌ បង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងចែករំលែកបទពិសោធន៍ក្នុងការរក្សាសន្តិភាព និងការសម្របសម្រួលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងជម្លោះក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក។
វៀតណាមនិងអេហ្ស៊ីបស្វាគមន៍ការជំរុញការស្រាវជ្រាវឆ្ពោះទៅរកការចាប់ផ្តើមការចរចាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចទ្វេភាគី; បានឯកភាពផ្តល់អាទិភាពដល់ការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិនិយោគលើវិស័យដូចជា៖ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ នវានុវត្តន៍ បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន បរិវត្តកម្មឌីជីថល និងការផ្លាស់ប្តូរថាមពល។ ពង្រីកបញ្ជីមុខទំនិញនិងវិស័យអាទិភាពរួមមានជលផល វាយនភ័ណ្ឌ ឧបករណ៍អគ្គិសនី ជី ស្បៀងអាហារ រួមទាំងផលិតផលហាឡាល់ សារធាតុគីមី ឱសថ គ្រឿងសំអាង ថាមពលថ្មី ថាមពលកកើតឡើងវិញ យានយន្តអគ្គិសនី ឡូជីស្ទិគ ការវិនិយោគទេសចរណ៍ ការវិនិយោគកសិកម្ម មណ្ឌលឧស្សាហកម្ម និងតំបន់សេដ្ឋកិច្ច។
ភាគីទាំងពីរបានឯកភាពជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា បរិវត្តកម្មឌីជីថល នវានុវត្តន៍ និងបង្កើតលក្ខខណ្ឌអំណោយផលសម្រាប់សហគ្រាសនៃភាគីទាំងពីរក្នុងការតភ្ជាប់ ផ្លាស់ប្តូរ និងសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យទាំងនេះ; ឯកភាពបង្កើនសកម្មភាពផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌ និងរៀបចំសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌របស់ប្រទេសនីមួយៗនៅក្នុងប្រទេសដទៃទៀត៕