វៀតណាមនិងអូទ្រីស ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើ AI និងសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិត
នៅជំនួបធ្វើការ សមាគមបានស្នើឱ្យពង្រឹងទំនាក់ទំនងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយ AIT តាមរយៈទិសដៅសំខាន់ៗរួមមាន៖ ការការពារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឌីជីថលសំខាន់ៗ; ធានាសុវត្ថិភាពទិន្នន័យ និងកសាងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីឌីជីថលដែលអាចទុកចិត្តបាន; ការអនុវត្ត AI និងការវិភាគទិន្នន័យក្នុងការងារធានាសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិត; សហការក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សដែលមានគុណភាពខ្ពស់; លើកកម្ពស់ការផ្លាស់ប្តូរអ្នកជំនាញនិងសម្របសម្រួលរៀបចំវេទិកា និងសិក្ខាសាលាអន្តរជាតិជាប្រចាំ។ លើសពីនេះ សមាគមក៏បានស្នើឱ្យពង្រីកការតភ្ជាប់រវាងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរ ដើម្បីលើកកម្ពស់ការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យា និងអនុវត្តន៍គំនិតផ្តួចផ្តើមសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិត ទិន្នន័យ និងបញ្ញាសិប្បនិម្មិតផងដែរ។
ជំនួបធ្វើការគឺជាជំហានបន្តដ៏សំខាន់មួយបន្ទាប់ពីវេទិកាសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតអូទ្រីស-វៀតណាម ឆ្នាំ២០២៦ ដែលរួមចំណែកធ្វើឲ្យស៊ីជម្រៅថែមទៀតនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីរវាងវៀតណាមនិងអូទ្រីសក្នុងវិស័យសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិត និងបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល ព្រមទាំងបើកឱកាសជាច្រើនសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ជាក់ស្ដែងរវាងភ្នាក់ងារ អង្គការ និងអាជីវកម្មនៃប្រទេសទាំងពីរ៕