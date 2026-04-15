វៀតណាមនិងអង្គការ FAO ពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យកសិកម្មប្រកបដោយចីរភាព
ក្នុងជំនួបនេះ ប្រធានរដ្ឋសភាលោក ត្រឹន ថាញ់ មិនបានបញ្ជាក់ថា វៀតណាមតែងតែលើកកម្ពស់គំរូកសិកម្មប្រកបដោយចីរភាព ផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធស្បៀងអាហារ និងបានស្នើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការគាំទ្រពីអង្គការ FAO ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ វៀតណាម។ ទាក់ទងនឹងទិសដៅសហប្រតិបត្តិការនាពេលខាងមុខ លោកប្រធានរដ្ឋសភាបានស្នើការគាំទ្រពីអង្គការ FAO ចំពោះ វៀតណាមក្នុងការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធវិស័យកសិកម្មឡើងវិញឆ្ពោះទៅរកការបង្កើនតម្លៃបន្ថែម និងការអភិវឌ្ឍបៃតង ប្រកបដោយចីរភាព និងឆ្លាតវៃ ឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ; ការផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធចំណីអាហារ ការគ្រប់គ្រងជំងឺ ជាពិសេសជំងឺដែលឆ្លងពីសត្វទៅមនុស្ស និងការលើកកម្ពស់ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលក្នុងវិស័យកសិកម្ម។ អគ្គនាយក FAO លោក ក្វា ដុងយូ បានបញ្ជាក់ថា FAO តែងតែចាត់ទុកវៀតណាមជាដៃគូសំខាន់នៅក្នុងតំបន់ ហើយត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេច ដើម្បីបន្តលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយវៀតណាមក្នុងវិស័យអាទិភាពដូចជាការផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធចំណីអាហារប្រកបដោយចីរភាព កសិកម្មបៃតង និងការសម្របខ្លួនទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។
ប្រធានរដ្ឋសភាលោកត្រឹន ថាញ់មិន និងលោកស្រី ក្វា ដុងយូ អគ្គនាយក FAO បានឯកភាពគ្នាថា វៀតណាម និង FAO នឹងបន្តបង្កើនការសម្របសម្រួល ប្រើប្រាស់កម្មវិធីនិងគម្រោងសហប្រតិបត្តិការដែលមានស្រាប់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យកសិកម្មប្រកបដោយចីរភាព នវានុវត្តន៍ និងការផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធចំណីអាហារ ដោយហេតុនេះរួមចំណែកដល់ការធានាសន្តិសុខចំណីអាហារ និងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក។
នៅថ្ងៃដដែលនោះ ប្រធានរដ្ឋសភាលោក ត្រឹន ថាញ់មិន បានអញ្ជើញទទួលជួបជាមួយលោកស្រី Chiara Gribaudo ប្រធានក្រុមមិត្តភាពសភាអ៊ីតាលី-វៀតណាម៕