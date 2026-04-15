ព័ត៌មាន

វៀតណាមនិងអង្គការ FAO ពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យកសិកម្មប្រកបដោយចីរភាព

នាព្រឹកថ្ងៃទី១៤ ខែមេសា (ម៉ោងក្នុងស្រុក) នៅទីក្រុងរ៉ូម ប្រធានរដ្ឋសភាលោក ត្រឹន ថាញ់ មិន បានអញ្ជើញជួបជាមួយលោក ក្វា ដុងយូ (Qu Dongyu) អគ្គនាយកអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ (FAO) ក្នុងឱកាសនៃដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការរបស់លោកទៅកាន់សាធារណរដ្ឋអ៊ីតាលី។

លោក ត្រឹន ថាញ់ មិន សមាជិក​ការិយាល័យ​នយោបាយ ​ប្រធាន​រដ្ឋសភា​វៀតណាម ប្រគល់​សៀវភៅ “៨០ ឆ្នាំ​នៃ​រដ្ឋសភា​វៀតណាម” ដល់​លោក Qu Dongyu អគ្គនាយក​អង្គការ​ស្បៀងអាហារ និង​កសិកម្ម (FAO) (រូបថត៖ TTXVN)

ក្នុងជំនួបនេះ ប្រធានរដ្ឋសភាលោក ត្រឹន ថាញ់ មិនបានបញ្ជាក់ថា វៀតណាមតែងតែលើកកម្ពស់គំរូកសិកម្មប្រកបដោយចីរភាព ផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធស្បៀងអាហារ និងបានស្នើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការគាំទ្រពីអង្គការ FAO ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ វៀតណាម។ ទាក់ទងនឹងទិសដៅសហប្រតិបត្តិការនាពេលខាងមុខ លោកប្រធានរដ្ឋសភាបានស្នើការគាំទ្រពីអង្គការ FAO ចំពោះ វៀតណាមក្នុងការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធវិស័យកសិកម្មឡើងវិញឆ្ពោះទៅរកការបង្កើនតម្លៃបន្ថែម និងការអភិវឌ្ឍបៃតង ប្រកបដោយចីរភាព និងឆ្លាតវៃ ឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ; ការផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធចំណីអាហារ ការគ្រប់គ្រងជំងឺ ជាពិសេសជំងឺដែលឆ្លងពីសត្វទៅមនុស្ស និងការលើកកម្ពស់ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលក្នុងវិស័យកសិកម្ម។ អគ្គនាយក FAO លោក ក្វា ដុងយូ បានបញ្ជាក់ថា FAO តែងតែចាត់ទុកវៀតណាមជាដៃគូសំខាន់នៅក្នុងតំបន់ ហើយត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេច ដើម្បីបន្តលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយវៀតណាមក្នុងវិស័យអាទិភាពដូចជាការផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធចំណីអាហារប្រកបដោយចីរភាព កសិកម្មបៃតង និងការសម្របខ្លួនទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។

ប្រធានរដ្ឋសភាលោកត្រឹន ថាញ់មិន និងលោកស្រី ក្វា ដុងយូ អគ្គនាយក FAO បានឯកភាពគ្នាថា វៀតណាម និង FAO នឹងបន្តបង្កើនការសម្របសម្រួល ប្រើប្រាស់កម្មវិធីនិងគម្រោងសហប្រតិបត្តិការដែលមានស្រាប់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យកសិកម្មប្រកបដោយចីរភាព នវានុវត្តន៍ និងការផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធចំណីអាហារ ដោយហេតុនេះរួមចំណែកដល់ការធានាសន្តិសុខចំណីអាហារ និងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក។

នៅថ្ងៃដដែលនោះ ប្រធានរដ្ឋសភាលោក ត្រឹន ថាញ់មិន បានអញ្ជើញទទួលជួបជាមួយលោកស្រី Chiara Gribaudo ប្រធានក្រុមមិត្តភាពសភាអ៊ីតាលី-វៀតណាម៕

តាម vovworld.vn/km-KH

អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋលោកតូ ឡឹម អញ្ជើញជួបជាមួយប្រធានសភាប្រឹក្សានយោបាយប្រជាជនទូទាំងប្រទេសចិនលោកវ៉ាង ហ៊ូ នីង

នៅរសៀលថ្ងៃទី ១៤ មេសា នៅសាលប្រជុំប្រជាជនធំនៃទីក្រុង ប៉េកាំង ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅចិន តបតាមការអញ្ជើញរបស់អគ្គលេខាបក្សប្រធានរដ្ឋចិនលោក ស៊ី ជីនពីង អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក តូ ឡឹម បានអញ្ជើញជួបជាមួយប្រធានសភាប្រឹក្សានយោបាយប្រជាជនទូទាំងប្រទេស ចិនលោកវ៉ាង ហ៊ូនីង (Wang Huning)។
