វៀតណាមនិងម៉ាឡេស៊ី ខិតខំនាំទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីឈានដល់ ២០ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ

រសៀលថ្ងៃទី ១២ ខែធ្នូ នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញ ជីញ បានអញ្ជើញ ជួបសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទ ជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោក អាន់វ៉ា អ៊ីប្រាហ៊ីម ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈលើទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរ អំពីបញ្ហាតំបន់ និងអន្តរជាតិមួយចំនួនដែលកំពុងលេចចេញថ្មីៗនេះ។

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ បានជួបសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ី អាន់វ៉ា អ៊ីប្រាហ៊ីម (រូបថត៖ VNA)

នាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីររូបបានឯកភាពអនុម័តជាផ្លូវការនូវកម្មវិធីសកម្ម ភាពដើម្បីអនុវត្តភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយវៀតណាម-ម៉ាឡេស៊ី សម្រាប់ដំណា់កាល ២០២៦ - ២០៣០ ដោយមានគោលបំណងកំណត់ទិសដៅជាក់ស្តែងសម្រាប់វិស័យសសរស្តម្ភនីមួយៗ; ខិតខំនាំទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីឈានដល់ ២០ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។ នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញ ជីញ បានស្នើឲ្យភាគីទាំងពីរបន្តពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្ម កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសមុទ្រ និងមហាសមុទ្រ ដោយផ្តល់អាទិភាពដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រេង និងឧស្ម័នរវាងក្រុមហ៊ុន PetroVietnam និងក្រុមហ៊ុន Petronas របស់ម៉ាឡេស៊ី កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេសាទរួមគ្នា និងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់ មិនបានរាយការណ៍ និងមិនមានការគ្រប់គ្រង (IUU)។

ទាក់ទងនឹងភាពតានតឹងថ្មីៗនេះរវាងកម្ពុជានិងថៃ នាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីររូបបានសម្តែងក្តីសង្ឃឹមថា ភាគីទាំងពីរនឹងអត់ធ្មត់ មិនប្រើប្រាស់កម្លាំង ចូលរួមក្នុងការសន្ទនា និងដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធី; សម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដទៃទៀត ដើម្បីពង្រឹងសាមគ្គីភាព លើកកម្ពស់ការសន្ទនា និងរួមចំណែកដល់ការរក្សាសន្តិភាព ស្ថិរភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ៕

