ព័ត៌មាន
វៀតណាមនិងប្រទេសអាស៊ាននានាជំរុញដំណោះស្រាយជាក់ស្តែងចំពោះបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ា
នៅក្នុងជំនួបនេះ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ា លោក ទីន ម៉ោងស្វេ (Tin Maung Swe) បានជម្រាបជូនអំពីការវិវឌ្ឍថ្មីៗនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា រួមទាំងផែនការ១០០ថ្ងៃ និងវិធានការជំរុញសន្តិភាព ស្ថិរភាព ការរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ។ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានបានអះអាងថា នឹងបន្តរក្សាការសន្ទនាជាមួយតំណាងរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ា ដោយគាំទ្រការស្វែងរកដំណោះស្រាយរយៈពេលវែងដែលមីយ៉ាន់ម៉ាធ្វើជាម្ចាស់និងណែនាំ ដើម្បីគោលដៅនៃសន្តិភាព ស្ថិរភាព និងវិបុលភាពប្រកបដោយចីរភាពសម្រាប់ប្រជាជន ក៏ដូចជាតំបន់ទាំងមូល។
ថ្លែងនៅក្នុងជំនួបនេះ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាម លោក ឡេ ហយទ្រុង បានបញ្ជាក់ថា វៀតណាមជានិច្ចកាលចាត់ទុកមីយ៉ាន់ម៉ាជាសមាជិកមួយរបស់អាស៊ាន ហើយកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកឆន្ទ ៥ ចំណុចគឺជាក្របខ័ណ្ឌសំខាន់បំផុត។ លោករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ ហយទ្រុង បានចាត់ទុកថា ក្រៅពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកឆន្ទ ៥ ចំណុច អាស៊ានត្រូវការជំហានជាក់លាក់ និងជាក់ស្តែងបន្ថែមទៀត ជាពិសេសផ្តល់អាទិភាពដល់ការរក្សាទំនាក់ទំនង និងការសន្ទនាដោយផ្ទាល់ជាប្រចាំ ដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពស្ថានភាព និងជំរុញវឌ្ឍនភាពជាក់ស្តែង។ លោករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ ហយទ្រុង បានបញ្ជាក់ពីការត្រៀមខ្លួនជាស្រេចរបស់វៀតណាមក្នុងការសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ ២០២៦ និងប្រទេសសមាជិកនានា ដើម្បីគាំទ្រដល់ការស្តារសេដ្ឋកិច្ចរបស់មីយ៉ាន់ម៉ា ដោះស្រាយបញ្ហាសង្គម ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី និងអនុតំបន់ ហើយរួមចំណែកជាក់ស្តែងដល់ដំណើរការកសាងសហគមន៍អាស៊ានផងដែរ៕