Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

វៀតណាមនិងប្រទេសអាស៊ាននានាជំរុញដំណោះស្រាយជាក់ស្តែងចំពោះបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ា

នាថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ជំនួបក្រៅផ្លូវការមួយ ត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅទីក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ រវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន) និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ា ក្រោមអធិបតីភាព លោកស្រី ម៉ារីយ៉ា ថេរេសា ភី.ឡាហ្សារ៉ូ (Maria Theresa P.Lazaro) រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ្វីលីពីន ដែលជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ២០២៦។

ទិដ្ឋភាពនៅជំនួបក្រៅផ្លូវការ រវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន) និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ា។ រូបថត៖  VNA

នៅក្នុងជំនួបនេះ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ា លោក ទីន ម៉ោងស្វេ (Tin Maung Swe) បានជម្រាបជូនអំពីការវិវឌ្ឍថ្មីៗនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា រួមទាំងផែនការ១០០ថ្ងៃ និងវិធានការជំរុញសន្តិភាព ស្ថិរភាព ការរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ។ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានបានអះអាងថា នឹងបន្តរក្សាការសន្ទនាជាមួយតំណាងរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ា ដោយគាំទ្រការស្វែងរកដំណោះស្រាយរយៈពេលវែងដែលមីយ៉ាន់ម៉ាធ្វើជាម្ចាស់និងណែនាំ ដើម្បីគោលដៅនៃសន្តិភាព ស្ថិរភាព និងវិបុលភាពប្រកបដោយចីរភាពសម្រាប់ប្រជាជន ក៏ដូចជាតំបន់ទាំងមូល។

ថ្លែងនៅក្នុងជំនួបនេះ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាម លោក ឡេ ហយទ្រុង បានបញ្ជាក់ថា វៀតណាមជានិច្ចកាលចាត់ទុកមីយ៉ាន់ម៉ាជាសមាជិកមួយរបស់អាស៊ាន ហើយកិច្ចព្រមព្រៀងជា​ឯកឆន្ទ ៥ ចំណុចគឺជាក្របខ័ណ្ឌសំខាន់បំផុត។ លោករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ ហយទ្រុង បានចាត់ទុកថា ក្រៅពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកឆន្ទ ៥ ចំណុច អាស៊ានត្រូវការជំហានជាក់លាក់ និងជាក់ស្តែងបន្ថែមទៀត ជាពិសេសផ្តល់អាទិភាពដល់ការរក្សាទំនាក់ទំនង និងការសន្ទនាដោយផ្ទាល់ជាប្រចាំ ដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពស្ថានភាព និងជំរុញវឌ្ឍនភាពជាក់ស្តែង។ លោករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ ហយទ្រុង បានបញ្ជាក់ពីការត្រៀមខ្លួនជាស្រេចរបស់វៀតណាមក្នុងការសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ ២០២៦ និងប្រទេសសមាជិកនានា ដើម្បីគាំទ្រដល់ការស្តារសេដ្ឋកិច្ចរបស់មីយ៉ាន់ម៉ា ដោះស្រាយបញ្ហាសង្គម ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី និងអនុតំបន់ ហើយរួមចំណែកជាក់ស្តែងដល់ដំណើរការកសាងសហគមន៍អាស៊ានផងដែរ៕

តាម vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

DIFF ២០២៦ ទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាង ២.៧២ លាននាក់មកទីក្រុង Da Nang

DIFF ២០២៦ ទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាង ២.៧២ លាននាក់មកទីក្រុង Da Nang

នាថ្ងៃទី ១២ ខែកក្កដា មន្ទីរវប្បធម៌ កីឡា និងទេសចរណ៍ទីក្រុង Da Nang បានជូនដំណឹងអំពីស្ថានភាពភ្ញៀវទេសចរក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យកាំជ្រួចអន្តរជាតិ Da Nang (DIFF) ឆ្នាំ ២០២៦ ក្រោមប្រធានបទ “Da Nang - ជើងមេឃតភ្ជាប់” ដែលប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ៣០ ខែឧសភា ដល់ថ្ងៃទី ១១ ខែកក្កដា។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top