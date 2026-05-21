ព័ត៌មាន
វៀតណាមនិងបង់ក្លាដែសពង្រឹងការតភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ច
នៅថ្ងៃទី១៩ ខែឧសភា នៅទីក្រុងដាកា ប្រទេសបង់ក្លាដែស
ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្មវៀតណាម សហការជាមួយស្ថានទូតវៀតណាម
និងសមាគមធុរកិច្ចវៀតណាមប្រចាំនៅបង់ក្លាដែស
បានរៀបចំវេទិកាផ្លាស់ប្ដូរធុរកិច្ចវៀតណាម-បង់ក្លាដែស។
ថ្លែងនៅក្នុងវេទិកានេះ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមប្រចាំនៅបង់ក្លាដែស លោក Nguyen Manh Cuong បានមានប្រសាសន៍ថា ទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីនៅតែសម្រេចបានលើសពី ១,១ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ហើយប្រទេសទាំងពីរកំពុងខិតខំបង្កើនវាដល់ ២ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខ។ លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានអំពាវនាវឱ្យសហគមន៍ធុរកិច្ចវៀតណាមបង្កើនវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដែស។ លោកក៏បានស្នើឱ្យសហគ្រាសវៀតណាម យកចិត្តទុកដាក់ដល់ការស្វែងរក និងពង្រីកការនាំចូលផលិតផលជាប្រៀបខ្លាំងរបស់បង់ក្លាដែស ដើម្បីរួមចំណែកដល់ការកាត់បន្ថយឱនភាពពាណិជ្ជកម្មជាបណ្ដើរៗ និងជំរុញការផ្លាស់ប្ដូរពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីដែលមានតុល្យភាព និងប្រកបដោយចីរភាពជាងមុន៕