Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

វៀតណាមនិងបង់ក្លាដែសពង្រឹងការតភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ច

ថ្លែងនៅក្នុងវេទិកានេះ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមប្រចាំនៅបង់ក្លាដែស លោក Nguyen Manh Cuong បានមានប្រសាសន៍ថា ទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីនៅតែសម្រេចបានលើសពី ១,១ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក។
វេទិកាផ្លាស់ប្ដូរធុរកិច្ចវៀតណាម-បង់ក្លាដែស និងការតភ្ជាប់ពាណិជ្ជកម្ម B2B ឆ្នាំ២០២៦។ (រូបថត៖ VNA)

នៅថ្ងៃទី១៩ ខែឧសភា នៅទីក្រុងដាកា ប្រទេសបង់ក្លាដែស ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្មវៀតណាម សហការជាមួយស្ថានទូតវៀតណាម និងសមាគមធុរកិច្ចវៀតណាមប្រចាំនៅបង់ក្លាដែស បានរៀបចំវេទិកាផ្លាស់ប្ដូរធុរកិច្ចវៀតណាម-បង់ក្លាដែស។

ថ្លែងនៅក្នុងវេទិកានេះ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមប្រចាំនៅបង់ក្លាដែស លោក Nguyen Manh Cuong បានមានប្រសាសន៍ថា ទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីនៅតែសម្រេចបានលើសពី ១,១ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ហើយប្រទេសទាំងពីរកំពុងខិតខំបង្កើនវាដល់ ២ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខ។ លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានអំពាវនាវឱ្យសហគមន៍ធុរកិច្ចវៀតណាមបង្កើនវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដែស។ លោកក៏បានស្នើឱ្យសហគ្រាសវៀតណាម យកចិត្តទុកដាក់ដល់ការស្វែងរក និងពង្រីកការនាំចូលផលិតផលជាប្រៀបខ្លាំងរបស់បង់ក្លាដែស ដើម្បីរួមចំណែកដល់ការកាត់បន្ថយឱនភាពពាណិជ្ជកម្មជាបណ្ដើរៗ និងជំរុញការផ្លាស់ប្ដូរពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីដែលមានតុល្យភាព និងប្រកបដោយចីរភាពជាងមុន៕

តាម vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ជាលើកដំបូង វៀតណាមស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់កំពូលទាំង ៥០ នៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មសកល

ជាលើកដំបូង វៀតណាមស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់កំពូលទាំង ៥០ នៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មសកល

យោងតាមរបាយការណ៍សន្ទស្សន៍អេកូឡូស៊ីចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មសកលឆ្នាំ ២០២៦ របស់ StartupBlink វៀតណាមបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៥០ នៅលើពិភពលោក ដែលជាចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតតាំងពីមុនមក។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top