ព័ត៌មាន
វៀតណាមទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបារាំងក្នុងឱកាសបុណ្យណូអែល និងចូលឆ្នាំថ្មីសកល ឆ្នាំ ២០២៦
ទិន្នន័យពីប្រព័ន្ធវិភាគ Orchestra សម្រាប់សមាគមធុរកិច្ចទេសចរណ៍បារាំងបង្ហាញថា ចំនួននៃការកក់ដំណើរកម្សាន្តសម្រាប់បុណ្យណូអែលនៅឆ្នាំនេះបានកើនឡើង ៥,៤% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។ ក្នុងចំណោមគោលដៅស្នាក់នៅរយៈពេលវែង វៀតណាមត្រូវបានចាត់ទុកជាចំណុចភ្លឺស្វាង។ លោក Patrice Caradec ប្រធាន Seto - សមាគមប្រតិបត្តិទេសចរណ៍បារាំង - បានឲ្យដឹងថា វៀតណាម "មិនធ្លាប់ទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបារាំងច្រើនបែបនេះទេ ចាប់តាំងពីជំងឺរាតត្បាត COVID-១៩ មក"។ វៀតណាមបានលេចចេញជាគោលដៅដ៏ទាក់ទាញពិសេស ដោយមានទេសភាពដ៏គួរឲ្យទាក់ទាញ និងវប្បធម៌វិសេសវិសាល៕