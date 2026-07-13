Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

វៀតណាមតែងតែមានឆន្ទះគោរពតាមអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីច្បាប់សមុទ្រ ឆ្នាំ ១៩៨២

នៅថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៦ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកយកព័ត៌មានដែលស្នើឲ្យដឹងពីអត្ថាធិប្បាយរបស់វៀតណាមក្នុងឱកាសខួបលើកទី១០ នៃតុលាការអាជ្ញាកណ្តាលដែលបានបង្កើតឡើង ក្រោមឧបសម្ព័ន្ធទី៧ នៃអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីច្បាប់សមុទ្រឆ្នាំ១៩៨២ ដែលចេញសាលក្រមនៅក្នុងសំណុំរឿងរវាងហ្វីលីពីននិងចិន អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវៀតណាម លោកស្រី ហ្វាម ធូ ហាំង បានថ្លែងថា៖

អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវៀតណាម លោកស្រី ហ្វាម ធូហាំង (រូបថត៖ VNA)

“គោលជំហរច្បាស់លាស់ និងខ្ជាប់ខ្ចួនរបស់វៀតណាមគឺថា ជម្លោះលើសមុទ្រត្រូវតែដោះស្រាយដោយសន្តិវិធី ដោយគោរពដំណើរការការទូត និងផ្លូវច្បាប់ មិនប្រើប្រាស់ ឬគំរាមកំហែងដោយកម្លាំង ស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិ ជាពិសេសអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីច្បាប់សមុទ្រឆ្នាំ១៩៨២។ វៀតណាមតែងតែគាំទ្រការដោះស្រាយជម្លោះទាក់ទងនឹងការបកស្រាយ និងការអនុវត្តអនុសញ្ញានេះ ស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិ។

វៀតណាមបញ្ជាក់ជាថ្មីថា អនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីច្បាប់សមុទ្រឆ្នាំ១៩៨២ គឺជាមូលដ្ឋានច្បាប់តែមួយគត់ដែលគ្រប់គ្រងយ៉ាងទូលំទូលាយ និងហ្មត់ចត់ទាក់ទងនឹងវិសាលភាពនៃសិទ្ធិសមុទ្រ។

ក្នុងនាមជាប្រទេសឆ្នេរសមុទ្រនៃសមុទ្រខាងកើត និងជាសមាជិកសកម្មនៃអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីច្បាប់សមុទ្រឆ្នាំ ១៩៨២ វៀតណាមតែងតែមានឆន្ទៈក្នុងការអនុវត្តតាមអនុសញ្ញានេះ ហើយស្នើឱ្យភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់អនុវត្តកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់ឱ្យបានពេញលេញ ដូចដែលមានចែងក្នុងអនុសញ្ញា រួមទាំងការកំណត់ការទាមទារដែនសមុទ្រ និងការអនុវត្តសិទ្ធិដែនសមុទ្រ គោរពសិទ្ធិរបស់ប្រទេសដទៃទៀត ក្រោមអនុសញ្ញា និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងធ្វើការរួមចំណែកវិជ្ជមាន និងជាក់ស្តែងក្នុងការរក្សាសន្តិភាព ស្ថិរភាព សន្តិសុខ សុវត្ថិភាព សេរីភាពក្នុងការធ្វើនាវាចរណ៍ និងអាកាសចរណ៍ និងសណ្តាប់ធ្នាប់នៅសមុទ្រខាងកើតដោយផ្អែកលើច្បាប់អន្តរជាតិ៕

តាម vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

DIFF ២០២៦ ទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាង ២.៧២ លាននាក់មកទីក្រុង Da Nang

DIFF ២០២៦ ទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាង ២.៧២ លាននាក់មកទីក្រុង Da Nang

នាថ្ងៃទី ១២ ខែកក្កដា មន្ទីរវប្បធម៌ កីឡា និងទេសចរណ៍ទីក្រុង Da Nang បានជូនដំណឹងអំពីស្ថានភាពភ្ញៀវទេសចរក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យកាំជ្រួចអន្តរជាតិ Da Nang (DIFF) ឆ្នាំ ២០២៦ ក្រោមប្រធានបទ “Da Nang - ជើងមេឃតភ្ជាប់” ដែលប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ៣០ ខែឧសភា ដល់ថ្ងៃទី ១១ ខែកក្កដា។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top