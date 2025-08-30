ព័ត៌មាន
វៀតណាមតែងតែផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីជាមួយបណ្តាប្រទេសអឺរ៉ុប
ថ្លែងមតិនៅទីនេះ
អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសវៀតណាម លោកស្រី Le Thi Thu Hang បានអះអាងថា
វៀតណាមតែងតែផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីជាមួយបណ្តាប្រទេសអឺរ៉ុប។
នៅក្នុងពិធីជប់លៀងទឹកតែ ឯកអគ្គរដ្ឋទូត និងភារធារីបានទទួលទានតែ
និងម្ហូបពិសេសរបស់វៀតណាមមួយចំនួន ដូចជា នំសណ្តែកបៃតង នំព្រះខែ
ស្ករគ្រាប់សណ្តែកដី។ល។ ហើយបានស្តាប់អំពីវប្បធម៌តែដែលបង្កប់ដោយអត្តសញ្ញាណជាតិវៀតណាម
និងបដិសណ្ឋារកិច្ចរបស់ប្រជាជនវៀតណាម។ អនុរដ្ឋមន្ត្រីលោកស្រី Le Thi Thu
Hang បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះមិត្តភ័ក្តិ
និងដៃគូអន្តរជាតិដែលតែងតែរួមដំណើរជាមួយវិស័យការទូតវៀតណាមឱ្យមានទំនាក់ទំនងការទូតសកម្ម
មនុស្សធម៌ មេត្តាករុណា និងទំនួលខុសត្រូវ។
ក្នុងឱកាសនេះ
មិត្តភក្តិអន្តរជាតិបានផ្ញើសារអបអរសាទរចំពោះប្រជាជនវៀតណាមក្នុងឱកាសរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី
៨០ នៃទិវាបុណ្យជាតិ ដោយបានកោតសរសើរចំពោះវីរភាពប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រជាជនវៀតណាម៕