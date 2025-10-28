ព័ត៌មាន
វៀតណាមដើរតួនាទីដឹកនាំនិងកំណត់រូបរាងខ្លឹមសារសំខាន់ៗ នៅក្នុងវេទិកាពហុភាគីជាបណ្ដើរៗ
ព្រឹត្តិការណ៍នេះមានអ្នកចូលរួមជាង ២.៥០០ នាក់មកពី ប្រទេសចំនួន ១១០ អង្គការអន្តរជាតិ តំបន់ និងឯកជនចំនួន ១៥០ និងអង្គភាពស្រាវជ្រាវជាង ៥០។ តួរលេខទាំងនេះលើសពីការព្យាករណ៍របស់គណៈកម្មការរៀបចំ ដែលបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានធ្វើឡើងជាលើកដំបូងនៅវៀតណាម។
យោងតាមអនុរដ្ឋមន្ត្រីអចិន្ត្រៃយ៍ក្រសួងការបរទេស លោក Nguyen Minh Vu អនុសញ្ញាទីក្រុងហាណូយមានសារៈសំខាន់ជាពិសេសនៅក្នុងបរិបទដែលសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតកំពុងជាបញ្ហាសកល; ដោយបង្កើតចំណុចរបត់ក្នុងការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្ម តាមអ៊ីនធឺណិត អភិបាលកិច្ចឌីជីថល និងលើកកម្ពស់តួនាទីនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគី។ អនុរដ្ឋមន្ត្រី លោក Nguyen Minh Vu បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖ “ការដែលវៀតណាមធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃពិធីបើកការចុះហត្ថលេខាលើអនុសញ្ញាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិត ក៏រួមចំណែកដល់ការលើកកម្ពស់ឋានៈអន្តរជាតិរបស់វៀតណាម។ ជាមួយនឹងអនុសញ្ញាហាណូយ ទីក្រុងហាណូយឥឡូវនេះមិនត្រឹមតែជាទីក្រុងនៃសន្តិភាពប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏ជាកន្លែងប្រមូលផ្តុំការសន្យាអន្តរជាតិក្នុងការអនុវត្តអនុសញ្ញា ទាក់ទងនឹងវិស័យឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតទៀតផង។ តាមរយៈការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុសញ្ញាប្រកបដោយជោគជ័យ វៀតណាមបានអនុវត្តគោលការណ៍របស់បក្ស និងរដ្ឋដែលវៀតណាមមិនត្រឹមតែចូលរួមប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងដើរតួនាទីដឹកនាំ និងកំណត់រូបរាងខ្លឹមសារសំខាន់ៗនៅក្នុងវេទិកាពហុភាគីជាបណ្ដើរៗទៀត”។
នៅពេលខាងមុខ ក្រសួងការបរទេស និងក្រសួងនគរបាលវៀតណាម នឹងពន្លឿនដំណើរការផ្តល់សច្ចាប័ន និងការធ្វើសមាហរណកម្មបទប្បញ្ញត្តិនៃអនុសញ្ញា ដោយធានាឲ្យបានសមស្របនឹងប្រព័ន្ធច្បាប់របស់វៀតណាម; ទន្ទឹមនឹងនោះ ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី និងពហុភាគីក្នុងវិស័យសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិត៕