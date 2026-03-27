ព័ត៌មាន
វៀតណាមដាក់ពង្រាយនាយទាហានប្រតិបត្តិការយោធារួមគ្នាទៅកាន់ UNISFA ជាលើកដំបូង
ដូច្នេះ វរសេនីយ៍ទោ Nguyen Ngoc Linh នឹងទទួលតំណែងជានាយទាហានប្រតិបត្តិការយោធារួមគ្នា (SO JMOC) នៅបេសកកម្ម UNISFA នៅតំបន់ Abyei។ នេះជាប្រតិបត្តិការថ្មីមួយដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានអញ្ជើញ វៀតណាមឱ្យចូលរួមជាលើកដំបូង ដែលបង្ហាញពីទំនុកចិត្ត និងការវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះសមត្ថភាពរបស់កងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពវៀតណាម។ វរសេនីយ៍ទោ Tran Thai Son នឹងទទួលតំណែងជានាយទាហានទីប្រឹក្សាហ្វឹកហ្វឺននិងជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅបេសកកម្មហ្វឹកហ្វឺនសហភាពអឺរ៉ុបនៅសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្តាល។
ក្នុងពិធីនេះ ឧត្តមសេនីយ៍ឯក Nguyen Truong Thang អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសបានសង្កត់ធ្ងន់ថា ការបញ្ជូននាយទាហានទៅចូលរួមក្នុងបេសកកម្មអន្តរជាតិ បញ្ជាក់ពីកិត្យានុភាព ការទទួលខុសត្រូវ និងតួនាទីវិជ្ជមានរបស់វៀតណាមនៅលើឆាកអន្តរជាតិ។ ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ង្វៀន ទ្រឿង ថាំង បានជំរុញឱ្យនាយទាហានទាំងអស់យល់បានយ៉ាងឆាប់រហ័សអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់ អនុវត្តភារកិច្ចប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងមានទំនុកចិត្តលើការបង្ហាញសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួន។
រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន វៀតណាមបានបញ្ជូនបុគ្គលិកយោធាជាង ១.៣០០ នាក់ឱ្យចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅតាមបេសកកម្ម និងទីភ្នាក់ងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ៕