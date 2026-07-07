ព័ត៌មាន
វៀតណាមឈានចូលដំណាក់កាលថ្មីនៃការអភិវឌ្ឍចំនួនប្រជាជន
នេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏សំខាន់សម្រាប់វៀតណាមបន្តពង្រីកគុណសម្បត្តិនៃធនធានមនុស្ស និងអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅក្នុងប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ខាងមុខ។ ការវាយតម្លៃទាំងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយអ្នកស្រាវជ្រាវ Gilles Pison និង Catherine Scornet មកពីវិទ្យាស្ថានជាតិបារាំងសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវប្រជាជន (Ined) នៅក្នុងស្នាដៃឯកទេសក្រោមចំណងជើងថា "វៀតណាម៖ ប្រជាជន ១០០ លាននាក់ថ្ងៃនេះ តើមានប្រជាជនប៉ុន្មាននៅថ្ងៃក្រោយ?" ដែលបានចុះផ្សាយនៅលើទស្សនាវដ្តី Population & Sociétés ច្បាប់ប្រចាំខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២៦។
យោងតាមការព្យាករណ៍ជាមធ្យមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលក្រុមអ្នកនិពន្ធបានដកស្រង់នោះ ចំនួនប្រជាជនវៀតណាមនឹងបន្តកើនឡើង ហើយអាចឈានដល់ប្រហែល ១១០ លាននាក់នៅពាក់កណ្តាលសតវត្សរ៍ទី ២១ មុនពេលមានស្ថេរភាពជាបណ្ដើរៗ។ អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងនេះ ចាត់ទុកថាសមិទ្ធផលនេះគឺជាលទ្ធផលនៃការផ្លាស់ប្តូរប្រជាសាស្ត្រជាបន្តបន្ទាប់ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍។ រួមជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និងលក្ខខណ្ឌរស់នៅកាន់តែប្រសើរឡើង អត្រាមរណភាពបានថយចុះគួរឱ្យកត់សម្គាល់ ខណៈដែលអត្រាកំណើតបានថយចុះបន្តិចម្តងៗដល់កម្រិតសមរម្យ។ ជាលទ្ធផល ប្រទេសវៀតណាមបានរក្សាអត្រាកំណើនប្រជាជនស្ថិរភាព ហើយមានធនធានមនុស្សដ៏ធំសម្បើម។
ការស្រាវជ្រាវនេះក៏បានលើកឡើងវឌ្ឍនភាពគួរឱ្យកត់សម្គាល់របស់វៀតណាមក្នុងវិស័យសុខាភិបាល និងថែទាំសុខភាពផងដែរ។ យោងតាម Ined ប្រទេសវៀតណាមមានប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពបឋមដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងពីដំបូងទី កម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងទ្រង់ទ្រាយធំ និងលក្ខខណ្ឌអាហារូបត្ថម្ភកាន់តែប្រសើរឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់ក្រោយពីសង្គ្រាម។
ក្រៅពីលទ្ធផលវិជ្ជមាន ការស្រាវជ្រាវនេះក៏បានក្រើនរំលឹកផងដែរថា វៀតណាមនឹងជួបប្រទះនឹងបញ្ហាប្រឈមថ្មីៗមួយចំនួនដូចជា ចំនួនប្រជាជនវ័យចំណាស់ និងអតុល្យភាពយេនឌ័រនៅពេលកើត ក្នុងមូលដ្ឋានមួយចំនួន ជាពិសេសនៅតំបន់ភាគខាងជើង៕