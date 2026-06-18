ព័ត៌មាន
វៀតណាមជំរុញការផ្លាស់ប្តូរនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាព សន្តិសុខ និងសេរីភាពនាវាចរណ៍
នាថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា នៅទីស្នាក់ការកណ្តាលអង្គការសហប្រជាជាតិ ក្នុងទីក្រុងញូវយ៉ក (សហរដ្ឋអាមេរិក) អនុរដ្ឋមន្ត្រីអចិន្ត្រៃយ៍ក្រសួងការបរទេស លោកង្វៀន មិញ វូ បានធ្វើជាអធិបតីក្នុងសិក្ខាសាលាអន្តរជាតិ “សុវត្ថិភាព សន្តិសុខ និងសេរីភាពនាវាចរណ៍៖ ច្បាប់ បញ្ហាប្រឈម និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងចំណោមប្រជាជាតិ” នៅខាងក្រៅសន្និសីទលើកទី៣៦ នៃរដ្ឋភាគីចូលរួមអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីច្បាប់សមុទ្រ (SPLOS ៣៦) ដែលរៀបចំឡើងដោយប្រទេសស្នូលចំនួន ១២ នៃក្រុមមិត្តភក្តិនៃច្បាប់សមុទ្រ (GoF UNCLOS) ដោយមានការសម្របសម្រួល និងឧបត្ថម្ភរួមគ្នាពីប្រទេសសមាជិកចំនួន ៥ ផ្សេងទៀត។ សិក្ខាសាលានេះបានទាក់ទាញអ្នកតំណាងជាង ១២០ នាក់មកពីប្រទេសផ្សេងៗ អង្គការអន្តរជាតិ អ្នកប្រាជ្ញ និងអ្នកជំនាញមកពីជុំវិញពិភពលោក។
នៅក្នុងសុន្ទរកថាបើកកិច្ចប្រជុំ អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស លោក ង្វៀន មិញ វ៉ូ ប្រធានគណៈប្រតិភូវៀតណាមនៅ SPLOS ៣៦ បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ការធានាសុវត្ថិភាព សន្តិសុខ និងសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរណ៍មិនត្រឹមតែរួមចំណែកដល់សន្តិភាព ស្ថិរភាព និងសណ្តាប់ធ្នាប់នៅលើសមុទ្រប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃពាណិជ្ជកម្ម សន្តិសុខថាមពល សន្តិសុខស្បៀងអាហារ និងស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកផងដែរ។ តាមរយៈការពិភាក្សា គណៈប្រតិភូ និងវាគ្មិនបានបញ្ជាក់ពីរបបច្បាប់សំខាន់ៗដូចជាសិទ្ធិនៃការឆ្លងកាត់ដោយសេរីនៅក្នុងដែនទឹក សិទ្ធិនៃការឆ្លងកាត់តាមច្រកសមុទ្រអន្តរជាតិ និងសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរណ៍ និងការហោះហើរ។ ប្រទេសនានាបានអំពាវនាវឱ្យមានការពិភាក្សាកាន់តែច្រើន ការកសាងសមត្ថភាព ការចែករំលែកទិន្នន័យ និងការសម្របសម្រួលកាន់តែប្រសើរឡើងក្នុងចំណោមប្រជាជាតិ អង្គការអន្តរជាតិ និងភាគីពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាព សន្តិសុខ និងសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរណ៍៕
ក្រុមមិត្តភក្តិគឺជាទម្រង់នៃការផ្លាស់ប្តូរ និងការសម្របសម្រួលក្រៅផ្លូវការ និងអាចបត់បែនបាន ដែលមានគោលបំណងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានផលប្រយោជន៍រួមគ្នាលើបញ្ហាជាក់លាក់មួយនៅអង្គការសហប្រជាជាតិ និងវេទិកាពហុភាគី។ ក្រុមមិត្តភ័ក្តិ UNCLOS ដែលផ្តួចផ្តើម និងសហប្រធានដោយវៀតណាម និងអាល្លឺម៉ង់ ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ២០២១។ បច្ចុប្បន្នក្រុមនេះមានសមាជិកចំនួន ១១៥ នាក់មកពីគ្រប់តំបន់ភូមិសាស្ត្រទាំងអស់ រួមទាំងប្រទេសស្នូលចំនួន ១២ ដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការសម្របសម្រួលសកម្មភាពរបស់ក្រុម៖ អាហ្សង់ទីន កាណាដា ដាណឺម៉ាក អាល្លឺម៉ង់ ហ្សាម៉ាអ៊ីក កេនយ៉ា ហូឡង់ នូវែលសេឡង់ អូម៉ង់ សេណេហ្គាល់ អាហ្វ្រិកខាងត្បូង និងវៀតណាម។
ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះ ក្រុមនេះបានរៀបចំសកម្មភាពជាច្រើនដូចជា សិក្ខាសាលា កិច្ចពិភាក្សា និងកិច្ចប្រជុំជាប្រចាំ ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរគំនិត និងលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើបញ្ហាទាក់ទងនឹងការអនុវត្ត UNCLOS និងការគ្រប់គ្រង និងការប្រើប្រាស់មហាសមុទ្រ និងសមុទ្រប្រកបដោយចីរភាពនិយាយរួម៕