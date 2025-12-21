Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

វៀតណាមជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៣ នៅស៊ីហ្គេមលើកទី ៣៣

គណៈប្រតិភូកីឡាវៀតណាមបានឈ្នះមេដាយមាសចំនួន ៨៧ គ្រឿង មេដាយប្រាក់ចំនួន ៨១ គ្រឿង និងមេដាយសំរិទ្ធចំនួន ១១០ គ្រឿង ដោយសម្រេចបានគោលដៅចូលក្នុងចំណាត់ថ្នាក់កំពូលទាំង ៣។
គណៈប្រតិភូកីឡាវៀតណាមឈ្នះមេដាយមាសមួយទៀតក្នុងវិញ្ញាសាហែលទឹកនៅព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ។ (រូបថត៖ VOV)

ថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ គឺជាថ្ងៃប្រកួតចុងក្រោយនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី ៣៣ (ស៊ីហ្គេម ៣៣)។ ក្រោយពីការប្រកួតរយៈពេល ១០ ថ្ងៃ (ថ្ងៃទី ៩ ដល់ថ្ងៃទី ២០ ខែធ្នូ) គណៈប្រតិភូកីឡាវៀតណាមបានឈ្នះមេដាយមាសចំនួន ៨៧ គ្រឿង មេដាយប្រាក់ចំនួន ៨១ គ្រឿង និងមេដាយសំរិទ្ធចំនួន ១១០ គ្រឿង ដោយសម្រេចបានគោលដៅចូលក្នុងចំណាត់ថ្នាក់កំពូលទាំង ៣។ នាំមុខគេក្នុងតារាងមេដាយគឺប្រទេសថៃ (មេដាយមាសចំនួន ២៣៣ មេដាយប្រាក់ចំនួន ១៥៤ មេដាយសំរិទ្ធចំនួន ១០៨) និងឥណ្ឌូនេស៊ី (មេដាយមាសចំនួន ៩១ មេដាយប្រាក់ចំនួន ១១១ មេដាយសំរិទ្ធចំនួន ១៣១)។

ពិធីបិទការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី ៣៣ បានប្រព្រឹត្តទៅនៅយប់ថ្ងៃទី ២០ ធ្នូនៅពហុកីឡដ្ឋាន Rajamangala ដែលមានសមត្ថភាពផ្ទុកមនុស្សបាន ៥ ម៉ឺននាក់៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេង​វៀតណាម

ជាលើកដំបូង តម្លៃពាណិជ្ជកម្មនាំចូលនិងនាំចេញរបស់វៀតណាមលើសពី ៩០០ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក

ទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីនៃការនាំចូលនិងនាំចេញបានលើសពី ៩០០ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកជាលើកដំបូង ដែលនាំវៀតណាមស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសកំពូលទាំង ១៥ ដែលមានទំហំពាណិជ្ជកម្មធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោក។
