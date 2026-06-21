ព័ត៌មាន
វៀតណាមជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខពីរនៅលើពិភពលោកសម្រាប់ការទាញយកហ្គេមទូរស័ព្ទ
នេះជាឆ្នាំទីពីរដែលព្រឹត្តិការណ៍នេះត្រូវបានរៀបចំឡើង
ដោយបានប្រមូលផ្តុំថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ជាង ១៥០ នាក់មកពីក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធី
និងហ្គេមនៅទីផ្សារអាស៊ីអាគ្នេយ៍ចំនួនប្រាំមួយ។
TikTok គឺជាវេទិកាវីដេអូខ្លីឈានមុខគេរបស់ពិភពលោក។
TikTok មានការិយាល័យនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនជុំវិញពិភពលោក។
យោងតាមទិន្នន័យពី Sensor Tower សេដ្ឋកិច្ចកម្មវិធីសកលបន្តសន្ទុះកំណើនដ៏រឹងមាំរបស់ខ្លួន ជាមួយនឹងការទាញយកកម្មវិធីចំនួន ១៤៩ ពាន់លាន និងបង្កើតប្រាក់ចំណូលប្រតិបត្តិការក្នុងកម្មវិធីចំនួន ១៦៧ ពាន់លានដុល្លារនៅឆ្នាំ ២០២៥។ អាស៊ីអាគ្នេយ៍កំពុងក្លាយជាចំណុចកណ្តាលនៃរលកកំណើននេះ ដោយសារការផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថប្រើប្រាស់ខ្លឹមសារឌីជីថលបានបង្កើតឱកាសដ៏លេចធ្លោសម្រាប់វិស័យពីរដែលមានការរីកចម្រើនខ្ពស់នាពេលបច្ចុប្បន្ន៖ រឿងភាគខ្លី និងហ្គេម។ វៀតណាមជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខពីរក្នុងចំណោមទីផ្សារកំពូលទាំង ១០ ដែលមានចំនួនទាញយកហ្គេមទូរស័ព្ទខ្ពស់បំផុតនៅទូទាំងពិភពលោក នៅពីក្រោយតែប្រទេសចិនប៉ុណ្ណោះ។ នេះបញ្ជាក់ពីជំហររបស់សហគមន៍អ្នកសរសេរកម្មវិធីវៀតណាមនៅលើផែនទីបច្ចេកវិទ្យាអន្តរជាតិ៕