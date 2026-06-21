Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

វៀតណាមជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខពីរនៅលើពិភពលោកសម្រាប់ការទាញយកហ្គេមទូរស័ព្ទ

ព្រឹត្តិការណ៍ កិច្ចប្រជុំកំពូលកម្មវិធី TikTok ឆ្នាំ ២០២៦ ដែលបានប្រារព្ធឡើងនៅថ្ងៃទី ១៨ ខែមិថុនា នៅប្រទេសសិង្ហបុរី មានប្រធានបទ "Mini Moments, Max Impact"។
លោក យូកេ (រ៉េ) ហ៊ូ អ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅនៃដំណោះស្រាយអាជីវកម្មសកលសម្រាប់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងជប៉ុន នៃ TikTok

នេះជាឆ្នាំទីពីរដែលព្រឹត្តិការណ៍នេះត្រូវបានរៀបចំឡើង ដោយបានប្រមូលផ្តុំថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ជាង ១៥០ នាក់មកពីក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធី និងហ្គេមនៅទីផ្សារអាស៊ីអាគ្នេយ៍ចំនួនប្រាំមួយ។

TikTok គឺជាវេទិកាវីដេអូខ្លីឈានមុខគេរបស់ពិភពលោក។ TikTok មានការិយាល័យនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនជុំវិញពិភពលោក។

យោងតាមទិន្នន័យពី Sensor Tower សេដ្ឋកិច្ចកម្មវិធីសកលបន្តសន្ទុះកំណើនដ៏រឹងមាំរបស់ខ្លួន ជាមួយនឹងការទាញយកកម្មវិធីចំនួន ១៤៩ ពាន់លាន និងបង្កើតប្រាក់ចំណូលប្រតិបត្តិការក្នុងកម្មវិធីចំនួន ១៦៧ ពាន់លានដុល្លារនៅឆ្នាំ ២០២៥។ អាស៊ីអាគ្នេយ៍កំពុងក្លាយជាចំណុចកណ្តាលនៃរលកកំណើននេះ ដោយសារការផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថប្រើប្រាស់ខ្លឹមសារឌីជីថលបានបង្កើតឱកាសដ៏លេចធ្លោសម្រាប់វិស័យពីរដែលមានការរីកចម្រើនខ្ពស់នាពេលបច្ចុប្បន្ន៖ រឿងភាគខ្លី និងហ្គេម។ វៀតណាមជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខពីរក្នុងចំណោមទីផ្សារកំពូលទាំង ១០ ដែលមានចំនួនទាញយកហ្គេមទូរស័ព្ទខ្ពស់បំផុតនៅទូទាំងពិភពលោក នៅពីក្រោយតែប្រទេសចិនប៉ុណ្ណោះ។ នេះបញ្ជាក់ពីជំហររបស់សហគមន៍អ្នកសរសេរកម្មវិធីវៀតណាមនៅលើផែនទីបច្ចេកវិទ្យាអន្តរជាតិ៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ពិធីបិទសន្និសីទសារព័ត៌មានជាតិឆ្នាំ២០២៦

ពិធីបិទសន្និសីទសារព័ត៌មានជាតិឆ្នាំ២០២៦

បន្ទាប់ពីបានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរយៈពេលបីថ្ងៃ នៅទីក្រុងហៃផុង (១៩-២១ មិថុនា) សន្និសីទសារព័ត៌មានជាតិឆ្នាំ២០២៦ ដែលមានប្រធានបទសំខាន់គឺ "សារព័ត៌មានវៀតណាម - ស្មោះត្រង់ ច្នៃប្រឌិត មានទំនួលខុស្រូវ ក្នុងយុគសម័យថ្មី" បានបិទបញ្ចប់ជាផ្លូវការនៅរសៀលថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top