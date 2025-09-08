ព័ត៌មាន
វៀតណាមចេញផ្សាយផែនការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការចូលរួមក្នុងកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
ផែនការនេះមានគោលបំណងកំណត់យ៉ាងជាក់ស្តែងនូវខ្លឹមសារការងារ វឌ្ឍនភាពបំពេញការងារ និងទំនួលខុសត្រូវរបស់ភ្នាក់ងារ និងអង្គការពាក់ព័ន្ធក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ ធានាបានទាន់ពេលវេលា ការធ្វើសមកាលកម្ម ឯកភាព និងប្រសិទ្ធភាព។
ដើម្បីកំណត់ផែនការលម្អិត និងណែនាំការអនុវត្តច្បាប់ ក្រសួងការពារប្រទេសនឹងធ្វើជាអធិបតីក្នុងការរៀបចំសេចក្តីព្រាងអនុក្រឹត្យរបស់រដ្ឋាភិបាលចំនួន ២៖ អនុក្រឹត្យដែលរៀបរាប់លម្អិតអំពីមាត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់ស្តីពីការចូលរួមនៅក្នុងកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ; អនុក្រិត្យកំណត់របប និងគោលនយោបាយមួយចំនួនសម្រាប់បុគ្គល និងធានាការងារសម្រាប់អង្គការវៀតណាម ដែលចូលរួមក្នុងសកម្មភាពរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ និងសារាចរណែនាំស្តីពីការរៀបចំ បុគ្គលិក ស្តង់ដារ ឯកសណ្ឋាន និងកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់កងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិ ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងការពារប្រទេស។
ក្រសួងនគរបាល អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងការរៀបចំសារាចរណែនាំស្តីពីការរៀបចំបុគ្គលិក ស្តង់ដារ ឯកសណ្ឋាន និងកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់កងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិ ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងនគរបាល។
ក្រសួង មន្ទីរ សាខា និងគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត ផ្សព្វផ្សាយបទប្បញ្ញត្តិក្នុងវិសាលភាពគ្រប់គ្រង...៕