ព័ត៌មាន

វៀតណាមចេញផ្សាយផែនការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការចូលរួមក្នុងកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអចិន្ត្រៃយ៍លោក Nguyen Hoa Binh ទើបបានចុះហត្ថលេខា និងចេញផ្សាយផែនការអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីការចូលរួមក្នុងកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ (ថ្ងៃទី៤ ខែកញ្ញា)។
ក្រុមវិស្វករលេខ ២ ចេញដំណើរទៅបំពេញបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិនៅស្ថានបេសកកម្ម UNISFA តំបន់ Abyei ក្នុងខែសីហា ឆ្នាំ ២០២៣។ រូបថត៖ VNA

ផែនការនេះមានគោលបំណងកំណត់យ៉ាងជាក់ស្តែងនូវខ្លឹមសារការងារ វឌ្ឍនភាពបំពេញការងារ និងទំនួលខុសត្រូវរបស់ភ្នាក់ងារ និងអង្គការពាក់ព័ន្ធក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ ធានាបានទាន់ពេលវេលា ការធ្វើសមកាលកម្ម ឯកភាព និងប្រសិទ្ធភាព។

ដើម្បីកំណត់ផែនការលម្អិត និងណែនាំការអនុវត្តច្បាប់ ក្រសួងការពារប្រទេសនឹងធ្វើជាអធិបតីក្នុងការរៀបចំសេចក្តីព្រាងអនុក្រឹត្យរបស់រដ្ឋាភិបាលចំនួន ២៖ អនុក្រឹត្យដែលរៀបរាប់លម្អិតអំពីមាត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់ស្តីពីការចូលរួមនៅក្នុងកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ; អនុក្រិត្យកំណត់របប និងគោលនយោបាយមួយចំនួនសម្រាប់បុគ្គល និងធានាការងារសម្រាប់អង្គការវៀតណាម ដែលចូលរួមក្នុងសកម្មភាពរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ និងសារាចរណែនាំស្តីពីការរៀបចំ បុគ្គលិក ស្តង់ដារ ឯកសណ្ឋាន និងកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់កងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិ ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងការពារប្រទេស។

ក្រសួងនគរបាល អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងការរៀបចំសារាចរណែនាំស្តីពីការរៀបចំបុគ្គលិក ស្តង់ដារ ឯកសណ្ឋាន និងកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់កងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិ ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងនគរបាល។

ក្រសួង មន្ទីរ សាខា និងគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត ផ្សព្វផ្សាយបទប្បញ្ញត្តិក្នុងវិសាលភាពគ្រប់គ្រង...៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

ក្នុងឱកាសរំលឹកខួបលើកទី ៨០ បដិវត្តន៍ខែសីហា និងទិវាបុណ្យជាតិទី ២ កញ្ញា ថ្នាក់ដឹកនាំ អ្នកសារព័ត៌មាន អ្នកស្រាវជ្រាវ និងអ្នកប្រាជ្ញអន្តរជាតិជាច្រើនបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះតួនាទី និងឋានៈរបស់វៀតណាម ក៏ដូចជាយថាទស្សន៍អភិវឌ្ឍន៍របស់វៀតណាមក្នុងដំណាក់កាលខាងមុខផងដែរ។
